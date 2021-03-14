ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وكيل مدرب الزمالك السابق: باتشيكو فوجئ برحيله وعلم بالخبر من الجرائد

الأحد 14/مارس/2021 - 10:11 م
مدرب الزمالك السابق
مدرب الزمالك السابق جايمي باتشيكو
Advertisements
ندى رأفت
أكد شريف فاروق، وكيل مدرب الزمالك السابق جايمي باتشيكو، أنه فوجئ بخبر رحيله، وتعرف على موضوع رحيله من تدريب الزمالك من الأخبار في الجرائد، موضحًا أن رحيله أمر طبيعي، ودائمًا ما يلجأ الفريق الذي يلازمه نتائج سلبية في تغيير الجهاز، إلا أن النتائج في فترة باتشيكو لم تكن سيئة بشكل كبير. 

وأضاف شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم تبليغه من قبل إدارة الزمالك بخبر رحيله بعد إنتهاء مباراة الزمالك وسيراميكا، والذي فاز فيها الزمالك بهدفين مقابل لا شئ، مؤكدًا أن رحيله تم بطريقة راقية وحصل على حقه بالكامل، كما أن رحيله من الزمالك جاء بدون أي خلافات. 

وأشار إلى أن علاقته باللاعبين جيدة ولم يشكي في وقت عن تجاوز اللاعبين معه، موضحًا أن وجود باتشيكو في مصر لإنهاء التعاقد بجانب الحصول على المستحقات المتبقية له، متابعًا: "رحيله من الزمالك كان بسرعة كبيرة وفوجئنا به وليس هناك أي ازمة والمدرب حزين على رحيله".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك تحت إشراف "بيدرو"

فاروق جعفر: مصطفى محمد على أعتاب سانت إيتيان الفرنسي

مفاجأة.. باسم مرسي وحسام حسن ومدافع الاتحاد يقتربون من الزمالك

محسن عبدالمسيح: موسيماني ظلم محمد شريف.. فيديو

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

فاروق جعفر يكشف حقيقة رحيل باتشيكو عن الزمالك

ترشيحاتنا

بعد إطلاقها رسميا.. كل ما تريد معرفته عن شيري تيجو 8 موديل 2021 الجديدة | صور

التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه السعودية

تعرف على كلمة السر في عودة كارتيرون إلى الزمالك

أنا راضي.. محمد الشرنوبي: مراتي حرة فى كل حاجة تعملها.. فيديو

بعد أزمة المعادي.. ضبط مندوب مبيعات تحرش بطفلة داخل عقار بمدينة بدر

طبيب منتخب تونس : الأهلي وراء إصابة علي معلول

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته