وكيل مدرب الزمالك السابق: باتشيكو فوجئ برحيله وعلم بالخبر من الجرائد

أكد شريف فاروق، وكيل مدرب الزمالك السابق جايمي باتشيكو، أنه فوجئ بخبر رحيله، وتعرف على موضوع رحيله من تدريب الزمالك من الأخبار في الجرائد، موضحًا أن رحيله أمر طبيعي، ودائمًا ما يلجأ الفريق الذي يلازمه نتائج سلبية في تغيير الجهاز، إلا أن النتائج في فترة باتشيكو لم تكن سيئة بشكل كبير.





وأضاف شريف فاروق خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه تم تبليغه من قبل إدارة الزمالك بخبر رحيله بعد إنتهاء مباراة الزمالك وسيراميكا، والذي فاز فيها الزمالك بهدفين مقابل لا شئ، مؤكدًا أن رحيله تم بطريقة راقية وحصل على حقه بالكامل، كما أن رحيله من الزمالك جاء بدون أي خلافات.





وأشار إلى أن علاقته باللاعبين جيدة ولم يشكي في وقت عن تجاوز اللاعبين معه، موضحًا أن وجود باتشيكو في مصر لإنهاء التعاقد بجانب الحصول على المستحقات المتبقية له، متابعًا: "رحيله من الزمالك كان بسرعة كبيرة وفوجئنا به وليس هناك أي ازمة والمدرب حزين على رحيله".