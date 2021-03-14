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بالفيديو.. محلل: أزمة كورونا خفضت أرباح البنوك المصرية بنسبة 12%

الأحد 14/مارس/2021 - 10:36 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك، إن أداء قطاع البنوك في مصر خلال العام الماضي كان مرضيًا جدًا إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن تداعيات أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على  القطاع المالي في كل أنحاء العالم.

وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد،هذا أدى لانخفاض أرباح البنوك المصرية بنسبة 12%، وفي نفس الوقت كان هناك زيادة صحية في صافي الدخل من العمليات المصرفية بصافي 8%، وهذا يعني وجود نشاط أكبر للقطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف: أن أغلب البنوك توجهت لتمويل الأقراد بدلًا من الشركات خلال أزمة كورونا، ولكن بعض البنوك استفادت من مباردة البنك المركزي للإقراض المخفض، مشيرًا إلى أن نسبة القروض زادت خلال التسع شهور الأولى من العام الماضي بنسبة 9%.

ولفت إلى أن زيادة بعض البنوك للمخصصات المالية للتحول بشكل ملحوظ، كان هدفه التحوط لأثر المخاطر الائتمانية التي واجهتها بعض البنوك في عام 2020. 
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