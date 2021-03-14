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طارق رضوان:فوجئنا بتوقيع دول صديقة على تقارير حقوقية ضد مصر

الأحد 14/مارس/2021 - 10:15 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
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حمزة شعيب
كشف النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  تفاصيل ما دار في جلسة اللجنة مع سامح شكري وزير الخارجية.

وقال رضوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" مصر لها حق أصيل في حماية أمنها القومي، مثل قضية سد النهضة، وحق المصريين في المياه.

وتابع هناك محاولة لوضع مصر تحت الضغط لأن الولايات المتحدة تنسحب تدريجيا من الشرق الأوسط، وتسعى لاستغلال مصطلح حقوق الإنسان لتشكيل الضغط.

وأوضح  رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب:"فوجئنا بتوقيع دول صديقة على تقارير حقوقية ضد مصر منها ألمانيا، وأمريكا".

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