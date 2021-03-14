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محلل: المصرفي المصري من أقوى القطاعات في المنطقة

الأحد 14/مارس/2021 - 10:15 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال أبانوب مجدي، محلل قطاع البنوك، إن القطاع المصرفي المصري من أقوى القطاعات المصرفية في المنطقة، وهذا ناتج من أن الملائة المالية للقطاع المصرفي المصري قوية جدًا، وهذا يعني أن القطاع المصرفي قادر على تحمل المخاطر بصورة أكبر. 

وتابع "مجدي"، خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن الأنشطة الاقتصادية المصرية شهدت استمرارية رغم أزمة كورونا، وهذا أدى لتقليل مخاطر الائتمان لدى القطاع المصرفي المصري، مضيفًا أن معدلات الاقراض بالنسبة للودائع تصل لـ47%، وهذا يعني أن البنوك المصرية ما زال لديها شوط كبير لزيادة التمويل.

وأضاف أن انخفاض معدل الفائدة أثر على صافي الدخل من العائد لأغلب البنوك، خاصة وأن البنوك لم تستطع تقليل تكلفة الودائع، وهذا خلق منافسة أكبر في تسعير الودائع للبنوك، ولهذا تعثرت الكثير من البنوك في الحفاظ على صافي هامش العائد من الودائع.
 
وتابع أن عام 2021 سيكون أقل عبئًا في تكوين المخصصات عن العام الماضي، وهذا سيحسن دخل البنوك، مضيفًا أن التوقعات تشير إلى زيادة حجم الودائع، وتعافي البنوك من خلال تقليل الخسائر التي تحققت العام الماضي، وهذا من شأنه أن ينعكس على صافي أرباح البنوك. 
 
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