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اقتصاد

سعر صرف العملات في البنك الأهلي المصري اليوم الاثنين 15-3-2021

الإثنين 15/مارس/2021 - 09:02 ص
صدى البلد
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آية الجارحي
استقر سعر صرف الدولار في البنك الاهلي المصري اليوم الاثنين 15-3-2021، مسجلا 15.64 جنيه لشراء و15.74 جنيه للبيع، ووصل سعر اليورو إلى 18.62 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع.

وصل سعر الجنية الاسترليني إلى 21.68 جنيه للشراء و 22.04جنيه للبيع، والدولار الكندي 12.43 جنيه للشراء و 12.63جنيه للبيع، والكرون الدانمركي 2.5 جنيه للشراء و2.53 جنيه للبيع، وكرون النرويجي 1.84 جنيه للشراء و1.87 جنيه للبيع، والسويدية 1.83 جنيه للشراء و1.86 جنيه للبيع.


وسجل الفرنك السويسري 16.77 جنيه للشراء و17.03جنيه للبيع، والين الياباني 14.32 جنيه للشراء و14.50 جنيه للبيع، والدولار الاسترالي .12.08 جنيه للشراء و12.27 جنيه للبيع، واليوان الصيني 2.40 جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

وعن سعر صرف العملات العربية في البنك الاهلي المصري، سجل الدينار الكويتي 48.92جنيه للشراء و 52.03جنيه للبيع، والريال السعودي 4.14 جنيه للشراء و4.19 جنيه للبيع، والدرهم الاماراتي 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدينار البحريني إلى 40.41 جنيه للشراء و41.74 جنيه للبيع، والريال العماني 39.69 جنيه للشراء و40.88 جنيه للبيع، والدينار الاردني 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنية للبيع
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