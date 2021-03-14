ماستركارد مصر: الدفع الإلكتروني تضاعف بنسبة 200% العام الماضي

قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد مصر، إن عمليات الدفع الإلكتروني حول العالم نمت بنسبة 300% خلال العام الماضي، مضيفًا أن نسبة الدفع الإلكتروني في مصر تضاعفت ووصلت لـ200% خلال أزمة كورونا، وكان النمو قبل الأزمة يقدر بـ40%.





وتابع "عاصم" خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عدد العملاء الذين يتعاملون من خلال الموبايل كاش ارتفع من 9 لـ14 مليون عميل في 2020، مشيرًا إلى أن عمليات التحويل كانت تقدر بـ300 ألف عملية، امام في عام 2020 فارتفعت هذه العمليات لـمليون عملية يوميًا.



