ماستركارد مصر: الدفع الإلكتروني تضاعف بنسبة 200% العام الماضي

قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد مصر، إن عمليات الدفع الإلكتروني حول العالم نمت بنسبة 300% خلال العام الماضي، مضيفًا أن نسبة الدفع الإلكتروني في مصر تضاعفت ووصلت لـ200% خلال أزمة كورونا، وكان النمو قبل الأزمة يقدر بـ40%.
وتابع "عاصم" خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن عدد العملاء الذين يتعاملون من خلال الموبايل كاش ارتفع من 9 لـ14 مليون عميل في 2020، مشيرًا إلى أن عمليات التحويل كانت تقدر بـ300 ألف عملية، امام في عام 2020 فارتفعت هذه العمليات لـمليون عملية يوميًا.
وأشار إلى أن المعاملات الإلكترونية آمنة بنسبة تصل لـ100% حال تنفيذ العميل الاحتياطات الواجبة، من خلال عدم إعطاء الرقم السري الخاص به لأي شخص، معقبًا: "مفيش معاملة بتحصل عن طريق الإنترنت، إلا من خلال إرسال له رقم تأكيد للعملية على الموبايل، وهذا الرقم يستخدم مرة واحدة".