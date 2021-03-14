جونسون يهاجم الحزب الوطني الاسكتلندي لإثارته معركة سياسية أخرى ضد بريطانيا

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الحزب الوطني الاسكتلندي (SNP) بإعطاء الأولوية لتأمين استفتاء الاستقلال الثاني على استجابته لفيروس كورونا ، ووصف الضغط لإجراء تصويت ثان بأنه "لا يصدق".





وفي كلمته أمام المؤتمر الافتراضي لحزب المحافظين الاسكتلندي يوم الأحد ، أشاد جونسون بسجل حكومة المملكة المتحدة في تعاملها مع الوباء ، بما في ذلك تسليم معدات الحماية الشخصية (PPE) والاختبار وبرنامج التطعيم ، واصفًا ذلك بأنه يوضح "القوة الجماعية للمملكة المتحدة" .





وقال جونسون "لقد وجدت أنه من المذهل إذن أن يختار الحزب الوطني الاسكتلندي هذه اللحظة لدفع حملتهم من أجل الانفصال مرة أخرى"





واتهم الحزب الوطني الاسكتلندي بمحاولة بدء "معركة سياسية أخرى" خلال الوباء في ضوء إعادة فتح الأعمال التجارية ولم شمل الأصدقاء والعائلة.





وواصل رئيس الوزراء البريطاني قوله إنه ربما لا ينبغي أن يتفاجأ ، لأنه ، في رأيه ، الاستقلال هو "هوس" الحزب الوطني الاسكتلندي ، وسأل عما إذا كان لديهم "إحساس بالأولوية" حول ما هو "مهم الآن".





ويمكن أن يرى الحزب - بعد تأثير فيروس كورونا - أن الناس يريدون الوقت لتجديد حياتهم وإعادة بناء العلاقات التي أصبحت ممتدة، قائلا "إنهم يعرفون أن العمال يهتمون في المقام الأول بوظائفهم وأعمالهم المهتمة بمستقبلهم".





واتهم الحزب المهيمن في اسكتلندا بعدم الاستماع إلى الجمهور والبقاء عازمًا على الضغط من أجل الاستفتاء "بغض النظر عن التكلفة التي تتحملها اسكتلندا والمملكة المتحدة بأكملها".





وحث جونسون الناخبين على دعم المحافظين الاسكتلنديين لوقف "Indyref2" بدلًا من الأحزاب النقابية الأخرى ، بما في ذلك حزب العمال الاسكتلندي على وجه الخصوص.





رئيس الوزراء البريطاني المحافظ ، بعد الانتهاء من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، انتقد حزب العمال الاسكتلندي ووصفه بأنه "ضعيف للغاية" بحيث لا يمكن الوثوق به لمعارضة الحزب الوطني الاسكتلندي ومنع إجراء استفتاء ثان.





وزعم "إنهم حزب العمال يفضلون العمل مع الحزب الوطني الاسكتلندي لكي يُنظر إليهم على أنهم مناهضون للمحافظين بدلًا من الدفاع عن وحدة المملكة المتحدة"، قائلا "لا يمكننا أن نضع مستقبل بلدنا في أيدي العمال ، لا في إدنبرة ولا في لندن".





وتابع رئيس الوزراء البريطاني قائلا إن "الأمر متروك لحزب المحافظين لمنع الحزب الوطني الاسكتلندي "من الفوز بأغلبية في مايو مثلما فعلوا في عام 2016، الحزب الوحيد الذي يمكنه تقليص الحزب الوطني الاسكتلندي إلى الحجم".





"يريد الحزب الوطني الاسكتلندي أن يقسمنا ، ويقلب اسكتلندا ضد نفسها ، في كل هذا الوقت" ، قال.

"هذا هو هدفكم جميعًا في مايو وما هو على المحك - إيقاف حكومة الأغلبية في SNP وتأمين الانتعاش الاقتصادي في اسكتلندا وكل المملكة المتحدة من جائحة فيروس كورونا".