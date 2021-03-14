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اقتصاد

سفير الاتحاد الأوروبى يزور معرض البازار

الأحد 14/مارس/2021 - 10:37 م
سفير الاتحاد الأوروبى
سفير الاتحاد الأوروبى يزور معرض البازار
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محمد صبيح
قام كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبى بمصر بزيارة معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل الذى ينظمه جهاز تنمية المشروعات تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى الفترة من ١١ الى ٢٠ مارس بالمعرض الدائم لجهاز تنمية المشروعات بأرض المعارض بمدينة نصر. وقد رافقه فى الزيارة المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والمهندس مدحت مسعود رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية والدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية والأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر.

وأكد المهندس طارق شاش أن هذه الزيارة تأتى فى إطار استكمال التعاون الوثيق بين الجهاز والاتحاد الأوروبى الذى يعد من أهم الجهات الدولية الداعمة لأنشطة الجهاز خاصة فى مجالات التنمية المجتمعية والبشرية حيث يقوم الجهاز حاليا بتنفيذ اتفاقية معالجة الهجرة غير النظامية التى يمولها الاتحاد الأوروبى بـ ٢٧ مليون يورو لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والتنمية المجتمعية في ١١ محافظة.

وقد قام السفير كريستيان برجر بجولة فى المعرض وتفقد أجنحة العارضين حيث أبدى اعجابه بالمنتجات التي تعبر عن التراث المصرى وأعرب عن سعادته بلقاء أصحاب المشروعات من الحرفيين والمبدعين الذين نجحوا في تطوير مشروعاتهم والتوسع فيها وأضاف أن هذه المشروعات تمثل أوجه التعاون المتعددة بين الاتحاد الأوروبى وجهاز تنمية المشروعات. كما قام السفير بزيارة جناح وحدة تطوير الأعمال بالمعرض التي تقدم خدماتها الفنية لأصحاب المشروعات.

وقد صرح المهندس مدحت مسعود أن الاتحاد الأوروبي يأتى على رأس قائمة شركاء التنمية مع الجهاز فى جميع المجالات التنموية بصفة عامة وفى مجال التنمية المجتمعية والبشرية بصفة خاصة وأوضح أن أنشطة التنمية المجتمعية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع مختلف الجهات المانحة تهدف إلى توفير البيئة الملائمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وتحسين مستوى المعيشة في المناطق الأكثر احتياجا.

وأوضح الدكتور رأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية أن وحدة تطوير الأعمال بمعرض البازار تم تنفيذها بالتعاون مع البرنامج الانمائى للأمم المتحدة واليونيدو ومنظمة العمل الدولية وتقدم مجموعة من الخدمات الفنية لأصحاب المشروعات المشاركين بالمعرض لتصوير منتجاتهم بشكل احترافى ومساعدتهم فى تسويقها اليكترونيا وتصميم المواد الدعائية وتقديم استشارات تنمية الأعمال.

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