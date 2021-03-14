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ماستر كارد: المعاملات المالية في العاصمة الإدارية تقتصر على الدفع الإلكتروني

الأحد 14/مارس/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال محمد عاصم، مدير شركة ماستركارد مصر، إن أغلب المعاملات المالية التي حدثت خلال أزمة كورونا في السوبر ماركت، بخلاف 55% من العملاء قاموا بطلب الأدوية من خلال تطبيقات إلكترونية، وهذا الأمر لم يكن يحدث في السابق، لافتًا إلى أن 83% ممن يقوموا بالشراء على الإنترنت لا يقومون بالشراء من التجار بشكل مباشر، بل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع "عاصم" خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن ماستركادر متواجدة في السوق المصري منذ 15 عامًا، وتم التعاون مع الحكومة المصرية في إطلاق العديد من المبادرات منها مباردة الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وهناك تعاون مع الحكومة في إنشاء بوابة مصر الرقمية. 

ولفت إلى أن كل مواطن داخل العاصمة الإدارية سيكون معه وسيلة دفع إلكترونية سواء من خلال كارت أو تطبيق، موضحًا أن كل المعاملات المالية داخل العاصمة الإدارية ستكون من خلال الوسائل الالكترونية
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