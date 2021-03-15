موضة جديدة لصيحات البنطلون في 2021

البنطلونات من أهم القطع التي يجب إضافتها إلى خزانات الملابس لدينا. منذ التسعينيات وحتى الآن ، شهدنا ثورة في مختلف أنماط البنطلونات الأمر كله يتعلق بالتجربة للحصول على هذا المظهر الجذاب. من جيجي حديد إلى أثيا شيتي ، كان مشاهيرنا يسحقون صيحات البناطيل هذه.

Boot Cut

خاصة بالنسبة لأولئك الذين هم في الجانب الأكثر نحافة ، فإن السراويل ذات الحذاء الطويل تبعد الانتباه عن أرجل الدجاج ، مما يزيد من طول الجذع السفلي. تتناسب هذه مع الفخذين وتتوهج في الأسفل ، مما يبرز المنحنيات في الأماكن الصحيحة. هذا النمط القديم من التسعينيات مذهل أكثر من أي وقت مضى. قم بإقرانها مع حذاء بكعب عالي أو منصات للحصول على المظهر الكامل.

سروال السجائر

هذه تحظى بشعبية كبيرة بين النساء. إنها سراويل ضيقة مستقيمة وضيقة من الأطراف ؛ ومن هنا جاءت تسميتها "سيجارة". ارتديه مع تي شيرت وحذاء رياضي لاطلالة صيفية غير رسمية. للحصول على مظهر عرقي ، قم بإقران بنطال السجائر مع الكورتا.