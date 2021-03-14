رجل أعمال إسرائيلي متهم برشوة نتنياهو يفجر مفاجأة عن علاقته بـ رئيس الموساد

زعم رجل أعمال اسرائيلي متهم برشوة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الموساد الحالي تعهد بالولاء الشخصي لرئيس الوزراء وزوجته في عام 2013 مقابل ترقية كبيرة.





ونفى مدير الموساد يوسي كوهين المزاعم الأخيرة حول ولائه الشخصي لنتنياهو، حيث أصدر مكتبه بيانًا علنيًا نادرًا قال فيه إن ولائه الوحيد لإسرائيل.





وقال مكتب كوهين في بيان الأحد، "لم تكن هناك ولن تكون هناك صلة سياسية بين رئيس الموساد ورئيس الوزراء أو الليكود، وكل أفعاله تتم فقط للحفاظ على أمن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل"





ويأتي البيان في أعقاب طلب تقدمت به الحركة من أجل حكومة الجودة في إسرائيل، وهي هيئة رقابية لمكافحة الفساد، تطلب من كوهين توضيح ما إذا كان لديه أي علاقات سياسية مع عائلة نتنياهو.





وجاء الطلب بعد مقابلة أجراها نتنياهو مع القناة 13 يوم السبت قال فيها إنه "سيحرص على استخدام مواهب يوسي كوهين" عندما شكل الحكومة المقبلة في أعقاب الانتخابات التشريعية في 23 مارس بعد أن يتقاعد كوهين من منصبه كرئيس. الموساد في يونيو.





ونفى رئيس الوزراء المزاعم التي أطلقها ملياردير متهم برشوته بأن كوهين وعده بالولاء مقابل ترقية.





وقال نتنياهو "لم يحدث شيء كهذا". "كان اختيار يوسي كوهين قرارًا نظيفًا وصحيحًا تمامًا."



ويواجه نتنياهو ثلاثة تحقيقات منفصلة في مزاعم بالكسب غير المشروع وخيانة الأمانة والفساد والرشوة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بشهادة الشرطة لأرنون ميلشان، منتج الأفلام الإسرائيلي المقيم في هوليوود المتهم برشوة نتنياهو مقابل تشريع موات للإعفاء الضريبي.

ويدعي ميلشان أن كوهين اتصل به في عام 2013 وطلب منه التحدث إلى رئيس الوزراء بشأن اعتباره منصب رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.

وأخبر ميلشان الشرطة أن نتنياهو، وخاصة سارة نتنياهو، "يقدرون الولاء"، حيث ورد أن كوهين وعد بهذا الولاء واستفسر عما تعتقده السيدة الأولى الإسرائيلية به.

وتم اختيار كوهين لمنصب رئيس مجلس الأمن القومي في عام 2013، وفي عام 2015، تم اختياره ليصبح مدير الموساد.

وفي عام 2020 ، مدد نتنياهو فترة ولايته حتى يونيو 2021.

ويصف مراقبو الإعلام الإسرائيلي كوهين بأنه "محارب الظل" لنتنياهو، وأحد أقرب المقربين إليه ، وربما الشخص الذي سيخلفه كرئيس لحزب الليكود.

وفي عام 2020، أكد مستشار كبير لوزير الدفاع وزعيم حزب أزرق أبيض بيني جانتس أن كوهين لديه المزيج الصحيح من "السحر والقسوة" لخلافة نتنياهو.

وتم التحقيق مع رئيس الوزراء نتنياهو من قبل الشرطة في ثلاث قضايا احتيال منفصلة وخيانة الأمانة والدفع مقابل اللعب والكسب غير المشروع ، ودفع بأنه غير مذنب في جميع التهم الموجهة إليه الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تستأنف محاكمته في أوائل أبريل، بعد الانتخابات، والتي ستكون الرابعة في إسرائيل منذ أبريل 2019.



