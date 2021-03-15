مدبولي يقرر وقف تراخيص أعمال البناء والهدم بالقاهرة التاريخية.. ونواب: التطوير يهدف إلى تشجيع السياحة ودعم الحرف التراثية وإعادة الرونق الحضاري

عضو بـ الشيوخ: دعم الحرف التراثية وحمايتها ‎من الإندثار أحد مستهدفات مشروع تطوير القاهرة التاريخية

‎نائبة بالشيوخ: الحكومة تعتزم تطوير القاهرة التاريخية ولا صحة لتهجير المواطنين

‎برلماني: إعادة المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية يستهدف تشجيع السياحة الأثرية





‎أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، حوارا مفتوحا مع عدد من الخبراء المعماريين والآثاريين والمخططين في مقر وكالة الغوري، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.





وثمن نواب البرلمان والشيوخ جهود القيادة السياسية في تطوير القاهرة التاريخية الذي سيكون له مردود إيجابي في تشجيع الاستثمارات والسياحة ودعم الصناعات التراثية، فضلا عن استعادة عراقة المنطقة بمظهرها الحضاري الجذاب.





‎وقالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية بمعالمها الأثرية يأتي في أطار خطة الدولة يدعم القطاع السياحي بالمقام الأول سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي، معقبة "منطقة الأزهر والغورية وغيرها شهدت حالة كبيرة من الإهمال والعشوائيات وده كان ملحوظ جدا".





‎أكدت " اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ علي الحرف التراثية المرتبطة بالطابع الأثري للمنطقة، كما أن لا يوجد أية نوغ من تهجير المواطنين أوهدم أي مباني لذا أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قرار بتعليق أي أنشطة مرتبطة بالبناء أو الهدم مما يؤكد عزم الحكومة علي تطوير المنطقة بالكامل دون أي تدخل خارجي من قبل المواطنين.









‎ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهدف أيضا من المشروع القضاء علي كافة أشكال العشوائيات ولا سيما بالمناطق التي تتميز بقيمة أثرية، فضلا عن دعم الحرف والصناعات التراثية التي تسعي الدولة أيضا لتنميتها وعدم إندثارها وظهر ذلك من خلال تنظيم المعارض للترويج لها بالوقت الحالي.





‎فيما قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار وقف بناء أو هدم المباني القائمة بمحيط القاهرة التاريخية، يضعنا في حيز الأمان ويمكن مشروع التطوير من رصد الإنشاءات وأعمال الترميم المستهدف عملها.





‎أضاف " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة لا تستهدف ترميم المباني الأثرية فحسب بل يشمل الأمر إلي إعادة رسم المظهر الحضاري القديم للمنطقة من جديد من خلال ااستقطاب خبراء متخصصين بالشئون المعمارية ذات الطابع الأثري ما يسهم في عودتها ضمن المعالم السياحية بالقاهرة.





‎وتابع النائب، تطوير القاهرة التاريخية سيكون له عدة إيجابيات أبرزها تشجيع السياحة الأثرية وإضافة الرونق الحضاري لها الذي يتماشي مع خطة الدولة في تنمية كافة أرجائها ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية التنمية الشاملة .





‎وفي سياق متصل قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي اقتحم عدد من الملفات الهامة التي لم يتم مناقشتها من قبل في عهد الحكومات السابقة، معقبا " مفيش حد فكر يستغل المناطق الأثرية بمحيط الأزهر والغورية قبل كده ، احنا بنفكر خارج الصندوق دايما ".





‎أكد " البلشي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تطوير منطقة القاهرة التاريخية دفعة مزدوجة تسهم في تشجيع السياحة الداخلية ودعم الحرف الصناعية بالمنطقة والحد من مظاهر العشوائية من أجل إضفاء مظهر حضاري يليق بعراقة وقدم المنطقة.





‎وتابع النائب، لابد أن نتأكد دائما أن القيادة السياسية تسعي لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين وعلينا دعمها بتقدير الجهود المبذولة التي تؤتي بثمارها بالقريب العاجل .





‎وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء والمخططين والآثاريين، مؤكدا في مستهل حديثه أنه يجري هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيرًا معماريًا، وقال إن أعمال التطوير السابقة التي شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، وأن آخر عمل تطوير كان في شارع المعز لدين الله.





‎وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة في مجال ترميم وتطوير المباني الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات التي تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذى يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.





‎وأعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما في ذلك انتشار المباني المسلحة والمحلات التجارية التي تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردي الذى شهدته أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.





‎ وفي ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار العقود الماضية، مشددًا على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المباني بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضري للمنطقة، وكذا تطوير المباني التي كانت ضمن النسيج الأصلي لها.





‎ وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضي والمباني المهدمة، التي كانت في فترة سابقة عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضاري للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن العشوائية التي باتت تهدد بحدوث كوارث بها. وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بعدم إصدار أي تصاريح بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضي أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر وسط منطقة تراث عالمي.