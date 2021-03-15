مدبولي يقرر وقف تراخيص أعمال البناء والهدم بالقاهرة التاريخية.. ونواب: التطوير يهدف إلى تشجيع السياحة ودعم الحرف التراثية وإعادة الرونق الحضاري

- عضو بـ الشيوخ: دعم الحرف التراثية وحمايتها من الإندثار أحد مستهدفات مشروع تطوير القاهرة التاريخية
- نائبة بالشيوخ: الحكومة تعتزم تطوير القاهرة التاريخية ولا صحة لتهجير المواطنين
- برلماني: إعادة المظهر الحضاري للقاهرة التاريخية يستهدف تشجيع السياحة الأثرية
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ، حوارا مفتوحا مع عدد من الخبراء المعماريين والآثاريين والمخططين في مقر وكالة الغوري، بشأن تطوير منطقة القاهرة التاريخية.
وثمن نواب البرلمان والشيوخ جهود القيادة السياسية في تطوير القاهرة التاريخية الذي سيكون له مردود إيجابي في تشجيع الاستثمارات والسياحة ودعم الصناعات التراثية، فضلا عن استعادة عراقة المنطقة بمظهرها الحضاري الجذاب.
وقالت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع تطوير القاهرة التاريخية بمعالمها الأثرية يأتي في أطار خطة الدولة يدعم القطاع السياحي بالمقام الأول سواء علي المستوي الداخلي أو الخارجي، معقبة "منطقة الأزهر والغورية وغيرها شهدت حالة كبيرة من الإهمال والعشوائيات وده كان ملحوظ جدا".
أكدت " اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن هذه الخطوة تسهم في الحفاظ علي الحرف التراثية المرتبطة بالطابع الأثري للمنطقة، كما أن لا يوجد أية نوغ من تهجير المواطنين أوهدم أي مباني لذا أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء قرار بتعليق أي أنشطة مرتبطة بالبناء أو الهدم مما يؤكد عزم الحكومة علي تطوير المنطقة بالكامل دون أي تدخل خارجي من قبل المواطنين.
ولفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الهدف أيضا من المشروع القضاء علي كافة أشكال العشوائيات ولا سيما بالمناطق التي تتميز بقيمة أثرية، فضلا عن دعم الحرف والصناعات التراثية التي تسعي الدولة أيضا لتنميتها وعدم إندثارها وظهر ذلك من خلال تنظيم المعارض للترويج لها بالوقت الحالي.
فيما قال النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن قرار وقف بناء أو هدم المباني القائمة بمحيط القاهرة التاريخية، يضعنا في حيز الأمان ويمكن مشروع التطوير من رصد الإنشاءات وأعمال الترميم المستهدف عملها.
أضاف " درويش" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومة لا تستهدف ترميم المباني الأثرية فحسب بل يشمل الأمر إلي إعادة رسم المظهر الحضاري القديم للمنطقة من جديد من خلال ااستقطاب خبراء متخصصين بالشئون المعمارية ذات الطابع الأثري ما يسهم في عودتها ضمن المعالم السياحية بالقاهرة.
وتابع النائب، تطوير القاهرة التاريخية سيكون له عدة إيجابيات أبرزها تشجيع السياحة الأثرية وإضافة الرونق الحضاري لها الذي يتماشي مع خطة الدولة في تنمية كافة أرجائها ويأتي ذلك ضمن مستهدفات رؤية التنمية الشاملة .
وفي سياق متصل قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس السيسي اقتحم عدد من الملفات الهامة التي لم يتم مناقشتها من قبل في عهد الحكومات السابقة، معقبا " مفيش حد فكر يستغل المناطق الأثرية بمحيط الأزهر والغورية قبل كده ، احنا بنفكر خارج الصندوق دايما ".
أكد " البلشي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تطوير منطقة القاهرة التاريخية دفعة مزدوجة تسهم في تشجيع السياحة الداخلية ودعم الحرف الصناعية بالمنطقة والحد من مظاهر العشوائية من أجل إضفاء مظهر حضاري يليق بعراقة وقدم المنطقة.
وتابع النائب، لابد أن نتأكد دائما أن القيادة السياسية تسعي لتحقيق المنفعة العامة للمواطنين وعلينا دعمها بتقدير الجهود المبذولة التي تؤتي بثمارها بالقريب العاجل .
وجلس رئيس الوزراء على منصة العرض الخاص بشرح مخططات تطوير المنطقة أمام الخبراء والمخططين والآثاريين، مؤكدا في مستهل حديثه أنه يجري هذا اللقاء للتشاور مع الخبراء بصفته خبيرًا معماريًا، وقال إن أعمال التطوير السابقة التي شهدتها المنطقة لم تتعد كونها أعمال ترميم بعض الآثار فقط، وأن آخر عمل تطوير كان في شارع المعز لدين الله.
وخلال حواره مع الحضور، أشاد مدبولى بالخبراء الموجودين وخبراتهم الواسعة في مجال ترميم وتطوير المباني الأثرية والحفاظ على التراث، مشيرا إلى أنه أثناء دراسته الأكاديمية استعان بالعديد من الدراسات التي تم إعدادها للمنطقة أثناء إعداده لرسالة الماجستير، وأن لديه معرفة تفصيلية كاملة عن المنطقة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع تطوير القاهرة التاريخية لا يستهدف تطوير بعض المباني الأثرية القائمة بها فقط، بل يستهدف إحداث تطوير شامل متكامل، قائم على مجموعة من الثوابت منها أن هذه المنطقة تمثل منطقة تراث عالمي، وتتطلب أسلوبا محددا لإدارتها والتعامل معها، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحفاظ على المنطقة ككل وليس على المباني الأثرية بها، جنبا إلى جنب الحفاظ على النسيج الحضري الذى يميزها، وكذا الحفاظ على الحرف التراثية التي كانت جزءا من التميز الشديد المتواجد في هذه المنطقة.
وأعرب رئيس الوزراء عن تأثره الشديد، صباح اليوم، لما رآه من حالة متردية وصلت إليها المنطقة، بما في ذلك انتشار المباني المسلحة والمحلات التجارية التي تم تغيير نشاطها، فضلا عن حجم التردي الذى شهدته أرجاء المنطقة الأثرية بالقاهرة التاريخية.
وفي ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء اعتزام الدولة اقتحام كافة المشكلات القائمة بمنطقة القاهرة التاريخية للعمل على حلها، واتخاذ ما يلزم من خطوات سريعة لتطويرها بما يليق بها، وهو ما كنا نحلم به على مدار العقود الماضية، مشددًا على أن ما سيتم تنفيذه من أعمال تطوير لن يهدد مواقع التراث العالمي، بل يستهدف الحفاظ عليه وترميم جميع الآثار المسجلة، مع تنفيذ ما يتعلق من استخدامات مناسبة لتلك المناطق الأثرية، وإعادة استغلال المباني بعد ترميمها بما يحافظ على النسيج الحضري للمنطقة، وكذا تطوير المباني التي كانت ضمن النسيج الأصلي لها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد كم هائل من الأراضي والمباني المهدمة، التي كانت في فترة سابقة عبارة عن أثر مهم أو جزء من النسيج الحضاري للمنطقة، وتم تدميرها بالكامل فضلا عن مجموعة الأماكن العشوائية التي باتت تهدد بحدوث كوارث بها. وكلف رئيس الوزراء محافظ القاهرة بعدم إصدار أي تصاريح بناء أو هدم فى نطاق منطقة القاهرة التاريخية، كما أشار الدكتور مدبولي إلى أن المنطقة شاسعة وممتدة، لكنها فقدت الكثير من مزاياها كمنطقة تراثية، مضيفا أنه اليوم وأثناء جولته بالمنطقة رأى عن قرب مخالفات كثيرة لعمارات مسلحة تصل إلى 6 أدوار، قائلا: هل يرضي أحدا أن تبقى هذه البنايات على هذا الوضع، مستدركا بقوله: من المستحيل أن نقبل كدولة وكحكومة بأن تقام عمارة خرسانية بالطوب الأحمر وسط منطقة تراث عالمي.