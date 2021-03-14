نادي القضاة: القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية

قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن بعض الدول التي وقعت على التقرير الحقوقي المهاجم لمصر تقيم سياج حديدي حتى لا تستقبل لاجئين.





وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" توقيع 31 دولة على تقرير يبدي قلقه من وضع حقوق الإنسان في مصر هو بيان انتقائي، خاصة أن هذه الدول تغض الطرف عن الحقوق والأدوار التي تمنحها مصر من خلال الاتفاقات والمبادرات، واستقبال لاجئين من العديد من الدول".





ونوه إلي أن الدول تغاضت عن حوادث هجوم على مسلمين ومساجد في العديد من الدول، وتم غض الطرف عنها ولم يصدر أي بيانات إدانة.





وأوضح أنه يجب علينا أن نفند البيان، والرد عليه في نقاط واضحة، ويتم ترجمته ونشره، ويجب الاصطفاف خلف الدولة فالقوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان، وفقا لكل المواثيق والقوانين الدولية، وتوجد كافة الضمانات للمتهمين والمتقاضين.



