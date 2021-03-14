ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نادي القضاة: القوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية

الأحد 14/مارس/2021 - 10:43 م
نادي قضاة مصر
نادي قضاة مصر
Advertisements
حمزة شعيب
قال المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادي قضاة مصر، إن بعض الدول التي وقعت على التقرير الحقوقي المهاجم لمصر تقيم سياج حديدي حتى لا تستقبل لاجئين.

وتابع السيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة " صدى البلد"،:" توقيع 31 دولة على تقرير يبدي قلقه من وضع حقوق الإنسان في مصر هو بيان انتقائي، خاصة أن هذه الدول تغض الطرف عن الحقوق والأدوار التي تمنحها مصر من خلال الاتفاقات والمبادرات، واستقبال لاجئين من العديد من الدول".

ونوه إلي أن الدول تغاضت عن حوادث هجوم على مسلمين ومساجد في العديد من الدول، وتم غض الطرف عنها ولم يصدر أي بيانات إدانة.

وأوضح أنه يجب علينا أن نفند البيان، والرد عليه في نقاط واضحة، ويتم ترجمته ونشره، ويجب الاصطفاف خلف الدولة فالقوانين المصرية تكفل حقوق الإنسان، وفقا لكل المواثيق والقوانين الدولية، وتوجد كافة الضمانات للمتهمين والمتقاضين.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

21 حقا مكتسبا بقانون ذوي الإعاقة الجديد.. تعرف عليها

القومي لحقوق الإنسان ينظم ندوة بشأن الضمانات الدستورية للقبض والحبس الاحتياطي

البرلمان العربي يتحرك من أجل إنهاء حالات عديمي الجنسية

رئيس نادي القضاة : تعيين المرأة في القضاء استحقاق دستوري

برلماني: نرفض تقارير حقوق الإنسان المعلبة والملف أصبح مسيسا لصالح دول بعينها

نادي القضاة يرد على ادعاءات أوضاع حقوق الإنسان في مصر: مغلوطة وتمس ضمانات استقلالنا

ترشيحاتنا

طبيب منتخب تونس : الأهلي وراء إصابة علي معلول

مجلس الدولة يكشف شروط تعيين عضوات به.. فيديو

عمرو أديب يفتح النار على رمضان: «مادام أنت نمبر وان يبقى لازم تكون قد المسئولية».. فيديو

تزامنا مع قرب انتهاء المهلة.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

اللي عنده أعراض برد يقعد في البيت.. رسالة هامة من متحدث التعليم العالي لطلاب الجامعات

سر عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته