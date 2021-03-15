أخبار التوك شو.. أبو العينين يدعو لإعداد ميثاق عمل للجمهورية الثانية.. الصحة تكشف عن طوق النجاة الحقيقي لمواجهة كورونا

عرض الإعلامي أحمد موسي ، فيديو لـ المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، تهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.





قال الإعلامي محمد الباز، إن الإعلامي وائل الإبراشي مازال بحاجة للدعاء، معقبا: الأقاويل التي انتشرت عن خروج وائل الإبراشي ليست صحيحة وهو مازال في حاجة إلى البقاء داخل المستشفى أثر إصابته بـ كورونا .







قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاح فرصة جديدة لتمكين المرأة المصرية في شهر المرأة المصرية وهو شهر مارس، ووجه الرئيس السيسي، في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وبناءً عليه وافق المجلس على تعيين عضويات جديدات قاضيات بالمجلس بوظيفتي مندوب ونائب نقلًا من الوظائف المناظرة بعضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة.



