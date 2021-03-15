أخبار التوك شو.. أبو العينين يدعو لإعداد ميثاق عمل للجمهورية الثانية.. الصحة تكشف عن طوق النجاة الحقيقي لمواجهة كورونا

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا، المحلية والإقليمية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
وزيرة الثقافة: عودة أنشطة معارض الكتاب بالمحافظات
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أمس الأحد، في مجلس النواب مشيدا خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بموقف وكيل مجلس النواب الداعم للدولة.
قالت الدكتور إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن مهرجان الأقصر للسينما ينطلق 26 من الشهر الجاري، وسط إجراءات احترازية مشددة، لافتة إلى أن دولة السودان ضيف شرف المهرجان.
قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن هناك العديد من المواطنين قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني الخاص بـ لقاح كورونا، معقبا: ما يقارب من 400 ألف مواطن قاموا بالتسجيل على الموقع.
عرض الإعلامي أحمد موسى، كلمة النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أمس الأحد، في مجلس النواب مشيدًا أثناء تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، بمواقف وكيل مجلس النواب الداعمة للدولة.
عرض الإعلامي أحمد موسي ، فيديو لـ المرأة الحديدية رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، تهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
قال الإعلامي محمد الباز، إن الإعلامي وائل الإبراشي مازال بحاجة للدعاء، معقبا: الأقاويل التي انتشرت عن خروج وائل الإبراشي ليست صحيحة وهو مازال في حاجة إلى البقاء داخل المستشفى أثر إصابته بـ كورونا.
قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم مجلس الدولة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أتاح فرصة جديدة لتمكين المرأة المصرية في شهر المرأة المصرية وهو شهر مارس، ووجه الرئيس السيسي، في اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس الحالي، بتعيين عناصر نسائية في مجلس الدولة والنيابة العامة، وبناءً عليه وافق المجلس على تعيين عضويات جديدات قاضيات بالمجلس بوظيفتي مندوب ونائب نقلًا من الوظائف المناظرة بعضوات النيابة الإدارية وعضوات هيئة قضايا الدولة.
أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، أن البنك يضمن ودائع المواطنين بشكل كامل، لافتا إلى أن حجم ودائع الأفراد خلال 2016 بلغ 1.7 تريليون جنيه، ثم ارتفع إلى 3.6 تريليون خلال 2020.
كشف النائب احمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن حقيقة تناول مجلس النواب لموضوع الاجارات القديمة وعلاقة المستأجر والمالك.
قال الإعلامي محمد الباز، إن الكاتب عماد الدين حسين وزوجته تعرضا للإصابة بفيروس كورونا.