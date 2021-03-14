شاهد | تحذيرات من الصحة بسبب زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

قالت نهي نها عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، كل مصاب بفيروس كورونا يقوم بعدوة شخص أخر وينقل اليه الفيروس لافتة أن المصابين بالفيروس يجب عليهم اتباع جميع الإرشادات الأزمة حتي لا يقومون بنقل العدوي لأشخاص اخرين .





وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " : كنا نتوقع أن يكون كرف الإصابات اقل من ذألك في الموجة الثانية مشيرة أن المواطنين يجب عليهم ان يكون عليهم دور إيجابي اكبر وهذا للتحكم في عدد العدوي .



