شاهد | تحذيرات من الصحة بسبب زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

قالت نهي نها عاصم مستشارة وزيرة الصحة ، كل مصاب بفيروس كورونا يقوم بعدوة شخص أخر وينقل اليه الفيروس لافتة أن المصابين بالفيروس يجب عليهم اتباع جميع الإرشادات الأزمة حتي لا يقومون بنقل العدوي لأشخاص اخرين .
وأضافت عاصم خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دي أم سي " المذاع علي قناه " دي أم سي " : كنا نتوقع أن يكون كرف الإصابات اقل من ذألك في الموجة الثانية مشيرة أن المواطنين يجب عليهم ان يكون عليهم دور إيجابي اكبر وهذا للتحكم في عدد العدوي .
وأوضحت عاصم ، التطعيم ضد فيروس كورونا حتي يقوم بعمل مناعة لدي اكبر قدر من المواطنين مازال إمامة وقت ولا شيء أمامنا الأن سوي الالتزام بالإجراءات الوقائية حتي لا يكون هناك زيادة في الإصابات الفترة المقبلة .