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زي المطاعم...طريقة عمل اللبنة اللبنانية بالمنزل

الأحد 14/مارس/2021 - 10:44 م
صدى البلد
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ريهام قدري
اذا كنتي من محبي الاكلات الشامية يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل غموس اللبنة على الطريقة اللبنانية
مقادير طريقة عمل غموس اللبنة على الطريقة اللبنانية:
4 ملعقة كبيرة لبنة، طازجة
2 طماطم متوسط الحجم
6 بصل الأخضر، عروق
2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون
1 ورقة نعناع
طريقة عمل غموس اللبنة على الطريقة اللبنانية: أكلة لبنانية :
1- ضعي اللبنة في وعاء كبير.
2- افرمي الطماطم فرما متوسطا وضعيها فوق اللبنة ثم افرمي البصل الأخضر فرمًا ناعمًا وضعيها في الوعاء السابق.
3- اخلطي المكونات السابقة مع ملعقتي زيت الزيتون.
4- ضعيها في صحن التقديم وزينيها بالنعناع وقليل من الزيت على الوجه.
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