زي المطاعم...طريقة عمل اللبنة اللبنانية بالمنزل

اذا كنتي من محبي الاكلات الشامية يمكنك ان تتعلمي طريقة عمل غموس اللبنة على الطريقة اللبنانية

مقادير طريقة عمل غموس اللبنة على الطريقة اللبنانية:

4 ملعقة كبيرة لبنة، طازجة

2 طماطم متوسط الحجم

6 بصل الأخضر، عروق

2 ملعقة كبيرة زيت الزيتون

1 ورقة نعناع

طريقة عمل غموس اللبنة على الطريقة اللبنانية: أكلة لبنانية :

1- ضعي اللبنة في وعاء كبير.

2- افرمي الطماطم فرما متوسطا وضعيها فوق اللبنة ثم افرمي البصل الأخضر فرمًا ناعمًا وضعيها في الوعاء السابق.

3- اخلطي المكونات السابقة مع ملعقتي زيت الزيتون.