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محافظات

لتوعية السيدات بمشروعات اقتصادية.. قومي المرأة بالمنيا يطلق حملة لطرق الأبواب في 17 قرية

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:37 ص
قومي المرأة بالمنيا
قومي المرأة بالمنيا يطلق حملة لطرق الأبواب في 17 قرية
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ايمن رياض
يطلق فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا اليوم الإثنين برعاية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس و إشراف الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا حملة لطرق الأبواب بعنوان "ريادة الأعمال للمرأة الريفية  "في إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، في الفترة من 14 إلى 19 مارس الجاري، فى 17 قرية من قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بقرى التحرير وطمبدى ونزلة أولاد الشيخ مركز مغاغة غدا الإثنين وقرى أبوقلتة والشيخ شبيكة والشيخ عبادة ملوى يوم الثلاثاء وقرى أبو خلقة ونزلة محمود ودلجا وزعتر بمركز ديرمواس يوم الأربعاء وقرى بنى وركان والشيخ مسعود والنصر لمركز العدوة يوم الخميس وقرى جريس وجزيرة شيبة بمركز أبوقرقاص يوم الجمعة. 

وقالت الدكتورة منال أبوسمرة مقررة الفرع بالمنيا ان حملة طرق الأبواب تاتى تزامنا مع جهود المجلس فى مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم القرى الأكثر فقرا، وتهدف الى توعية السيدات بكيفية البدء في تنفيذ مشروعات اقتصادية مدرة للدخل خاصة بهن والخدمات المتاحة بالجهات المختلفة في هذا المجال، لما له من أهمية في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الريفية خاصة فى ظل تداعيات جائحة كورونا وما نتج عنها من تحديات اقتصادية.

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وأضافت أن الحملة بدأت بيوم تدريبى ل72 من الرائدات الريفيات لهذه القرى عن ريادة الأعمال وتحديد فكرة مشروع صغير وكيفية البدء فيه ومواصفات صاحبة المشروع الناجحة وقصص النجاح وتوثيقها.

بالإضافة إلى كيفية تخطيط الحملة والتعريف برسائلها وأهدافها والتى تتضمن أهمية المشروعات الاقتصادية لكل من السيدة وأسرتها، ومفهوم ريادة الأعمال والشمول المالى والادخار وكيفية إقامة مشروعات صغيرة ناجحة.
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