ستاندرد آند بورز تكشف عن توقعاتها للتعافي الاقتصادي من كورونا في منطقة الخليج

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن التعافي الاقتصادي من أزمة فيروس كورونا في منطقة الخليج الغنية بالنفط سيكون بطيئًا ، مما يؤثر على القطاع المصرفي في المنطقة.





دخلت دول الخليج في ركود حاد العام الماضي حيث أثر جائحة كوفيد -19 على قطاعات اقتصادية غير نفطية حيوية مثل الضيافة والتجارة والعقارات ، بينما أضر انخفاض أسعار النفط بإيرادات الدولة.





وقالت ستاندرد آند بورز إن أحداثًا مثل معرض دبي هذا العام وكأس العالم في قطر العام المقبل ، بالإضافة إلى انتعاش سوق النفط ، ستوفر بعض الدعم لكن النمو سيظل دون المستويات التاريخية.





وقالت في تقرير يوم الأحد ”في الواقع ، لن تعود معظم الدول إلى الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2019 قبل عام 2023 ، مع وجود طريق أطول للسعودية”.





سيستغرق التعافي في قطاعات مثل الطيران والسياحة والعقارات وقتًا ، وبينما تتقدم برامج التطعيم ، هناك مخاطر سلبية بسبب الطفرات في فيروس كورونا الجديد.





تؤثر هذه العوامل على جودة أصول البنك مع توقع زيادة القروض المتعثرة ، وكذلك على الربحية ، حيث من المتوقع أن تتكبد بعض البنوك خسائر في عام 2021.





وقالت ستاندرد آند بورز: "نعتقد أن الإجراءات التي تنفذها معظم البنوك المركزية في المنطقة تدعم السيولة ولكنها لا تزيل أو تقلل مخاطر الائتمان من الميزانية العمومية للبنوك (حتى الآن)".





واضافت "ستظل تكلفة المخاطر مرتفعة بعد قفزة بنسبة 60٪ في عام 2020 حيث خصصت البنوك المخصصات استعدادًا لمزيد من الضغوط".