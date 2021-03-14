هذه السيارة شهدت بداية نجاح فريق واما | صور

فريق غنائي مكون من مجموعة شبابية أثبت جدارته في مجال الغناء منذ طرح أولى أغنياته فأصبح من أنجح الفرق الغنائية المصرية في العصر الحديث، تميز هذا الفريق بالتناغم الشديد والتشابه بين أصوات مطربيه ، لدرجة جعلت الكثير يشبهون أصواتهم بعزف آلة موسيقية إنه فريق واما.

تكون فريق واما الغنائي من أربعة أفراد هم أحمد فهمي ومحمد نور و نادر حمدي، و احمد الشامي، تأسست هذه الفرقة في العام 1998 وكانت في بدايتها متخصصه في العزف الموسيقي فقط، ثم تحولت بعد ذلك إلى فرقة غنائية في العام 2003 بإصدار الألبوم الأول لهم تحت عنوان " يا ليل "، ولكن شهرتهم الحقيقية بدأت عند إصدار ثاني ألبوم في العام 2005 والذي حققت جميع أغنياته نجاحًا كبيرًا وشهرة واسعة لم تحققها أقرانها من الفرق الغنائية الأخرى، لتنفرد واما بمنطقة غنائية خاصة بها لا يستطيع أحد الاقتراب منها.

حينما طرح فريق واما الغنائي ألبومه الثاني والذي حمل اسم " يا غالي عليا " تم تصوير العديد من اغنياته بخاصية الفيديو كليب، ولكن أشهرها كان كان الفيديو كليب الخاص بأغنية " ده كلام " والذي ظهرت فيه الفرقة كلًا يعزف على آلته المفضلة بشكل رومانسي هادئ يتناسب مع أجواء ألحان الأغنية، ولكن كان هناك بطلة رئيسية في هذا الكليب وهي السيارة الشبابية المكشوفة والتي ظهرت كنجمة أساسية تتغنى لها واما.

كانت السيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية الفارهة AUDI ذات التاريخ العريق في إصدار السيارات الفاخرة والتي تأسست في العام 1909 على يد رجل الأعمال أوغست هورش، وكانت في البداية تابعة لشركة فولكس واجن وشركة واندر تحت مسمى اتحاد السيارات AUTO UNION.

وظهرت السيارة AUDI برفقة فريق واما الغنائي في أحداث الفيديو كليب المصور لأغنية ده كلام، من الطراز AUDI A4 موديل عام 2005، والذي استمد قوته من ثلاثة خيارات من المحركات، الأول مكون من 4 أسطوانات بسعة 2.0 لتر يولد قوة 130حصانًا، والثاني V6 بسعة 32 لتر ليولد 255 حصانًا، والثالث مكون من 8 أسطوانات و يأتي بسعة 4.2 لتر ويستطيع أن يولد قوة قدرها 344 حصانًا.

و يذكر أن أغنية ده كلام لفريق واما الغنائي من كلمات الشاعر الغنائي أمير طعيمة، و ألحان محمد نور، وتوزيع نادر حمدي، وقام بإخراج الفيديو كليب المخرج طارق العريان، وتأتي هذه الاغنية ضمن ألبوم يا غالي عليا الذي تم طرحه في العام 2005.