نقيب الزراعيين عن بيان حقوق الإنسان: اتهامات باطلة ضد مصر

علق سيد خليفة نقيب الزراعيين، علي البيان الحقوق الأممي، قائلا:" به مغالطات كثيرة".









وتابع خليفة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، أكد إدانته للبيان الصادر عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي وحمل اتهامات باطلة ضد مصر، مضيفًا أن مجلس النقابة يرفض هذا البيان جملة وتفصيلا.









وأكد مجلس النقابة العامة للمهن الزراعية، برئاسة سيد خليفة، نزاهة وحيادية القضاء المصري وعدالة المحاكم المصرية، التي يشهد لها القاصي والداني، موضحًا أن معاناة الشعب المصري من الإرهاب لم تجربها الشعوب الأوروبية.









وقال المجلس إن بيان الاتحاد الأوروبي الأمريكي بشأن حقوق الإنسان المصري أكبر مغالطة في تاريخ العلاقات الدولية، ويذكرنا ببيانات النازية حين اعتبرت نفسها وصية على العالم كله باعتبار انها عرق أبيض، ومن الواضح أن الاتحاد الأوروبي أراد أن ينقل تهمة قتل الأمريكان الأفارقة فى الولايات المتحدة من تهمة الحكومة الأمريكية إلى تهمة الحكومة المصرية.