اللي عنده أعراض برد يقعد في البيت.. رسالة هامة من متحدث التعليم العالي لطلاب الجامعات

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بعض الجامعات والمعاهد بدأت الفصل الدراسي الثاني اليوم.









وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء من الامتحانات بشكل منضبط وعلى مستوى عال من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.









وأكد المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارات تحدد حضور الطلاب في الجامعات، موجها رسالة للطلاب :"أي طالب لديه أعراض برد وإنفلونزا يقعد في البيت ولا يذهب للجامعة حتى يتماثل للشفاء".







