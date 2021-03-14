تزامنا مع قرب انتهاء المهلة.. تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء

تنتهي المهلة المقررة للتصالح في مخالفات البناء، في 31 مارس الجارى، بعد أن قامت الحكومة بمدها عدة مرات، والتي كانت قد أمدتها الحكومة عدة مرات، وذلك وفقًا لتعديلات القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء.





وبالتزامن مع قرب انتهاء مدة التصالح، نستعرض الأوراق المطلوبة للتصالح على الوحدات المخالفة، والتي جاءت كالآتي:





يمكن لصاحب الشأن (مالك – اتحاد شاغلين)، تقديم طلب التصالح على أن يقدم المستندات الدالة على صفته وفقا للمادة الثالثة من اللائحة التنفيذية للقانون، كما يتم إرفاق المستندات التالية بطلب التصالح، وتختلف باختلاف نوع المخالفة وهي:





1. صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.





2. المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه.





3. المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر.





أ. المستندات الدالة على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، وتاريخ تركيب مرفق من مرافق العقار "كهرباء -‏ مياه – غاز -تليفون- إنترنت".





ب. مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وعقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

صورة ملتقطة من القمر الصناعي.









ج. تقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.





د. نسختان من الرسومات المعمارية للمبني المنفذ على الطبيعة باعتماد مهندس نقابي.









ولا يلزم تقديم جميع المستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام القانون، وقد وردت تلك المستندات على سبيل المثال لا الحصر ويكتفي بتقديم أحدها فقط.