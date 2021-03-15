الرئيس السيسي يوجه برنامج جديدا للتمويل العقاري بفائدة 3%.. والبنك المركزي: سداد قروض التمويل على 30 عاما بمحفظة 100 مليار جنيه.. وخبير: ستنشط السوق العقاري

نائب محافظ البنك المركزي المصري يكشف تفاصيل المبادرة

سداد قروض التمويل العقاري الجديدة على 30 عام بمحفظة ١٠٠ مليار جنيه

رؤوف: إطلاق نظام جديد للتمويل العقاري يساهم في تنشيط السوق





وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.





وذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأحد، مع طارق عامر محافظ البنك المركزي، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفي، ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدي، ومي أبو النجا وكيل أول محافظ البنك.





كشف جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري ، عن إطلاق البنك المركزي المصري لمبادرة جديدة لـ التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بمحفظة مالية 100 مليار جنيه ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم استفادة الفئات المهمشة والأولى بالرعاية للحصول علي وحدات سكنية كريمة ولائقة خصوصا للشباب و المرأة المعيلة ، موضحا أن المحفظة تمثل ضعف مبادرة التمويل العقارى لمتوسطي الدخل الحالية.





وقال نجم في اتصال هاتفي مع صدى البلد، إن البنك المركزي سيطلق المبادرة بفائدة 3% لمدة 30عاما .





وأكد نجم أن الأيام القادمة ستشهد مزيدا من التفاصيل والإجراءات الخاصة بالمبادرة لتعظيم سبل الاستفادة منها من جانب المواطنين.





وأشار نجم الي أن المبادرة تتيح لفئات محدودة ومتوسطة الدخل الحصول علي الوحدات السكنية التي تنفذها الدولة بالتنسيق مع البنك المركزي ضمن برنامج الاسكان الاجتماعي المكلفة به الحكومة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، و المبادرة تصب في إجراءات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وجذب شرائح جديدة من عملاء البنوك .





وأوضح أن الجهاز المصرفي بصدد إجراء اجتماعات مع البنوك خلال الفترات القادمة للاتفاق علي تفاصيل المبادرة الجديد





قال سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، إن برنامج جديد للتمويل العقاري يساهم في تنشيط السوق العقاري، لان هناك مشاكل في توفير سيولة لدى الافراد لشراء وحدات سكنية.





وأضاف سمير رؤوف في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن شراء الوحدات السكنية من خلال القروض طويلة الاجل والتي تصل إلى 30 سنة بفائدة 3%، يساهم في زيادة الطلب على العقار.





وتابع الخبير الاقتصادي : وبالتالي احتواء الفقاعة التي حدثت نتيجة ارتفاع أسعار العقار خلال الفترة الماضية ، مطالبا البنك المركزي بتوضيح كيفية الاستفادة من المبادرة.