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الصحة : استهانة المواطنين بفيروس كورونا سبب زيادة الإصابات

الأحد 14/مارس/2021 - 11:33 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ندى رأفت

قال الدكتور محمد عبد الفتاح ، وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، إن هناك ارتفاعا في أعداد الإصابات في مصر بفيروس كورونا أمس، ووصل إلى 639 حالة ، مضيفًا أن حالات الإصابة في زيادة منذ شهر تقريبًا ، حيث تتراوح الأعداد من 550 إلى 650 حالة إصابة.


وأضاف " عبد الفتاح " في مداخلة هاتفية مع برنامج " كلمة أخيرة " المُذاع على فضائية " أون " ، أن هناك زيادات طفيفة في حالات الإصابة في بعض المحافظات ، ولكن الأمر لا يستدعي القلق ، مشيرًا إلى أنه أصبح هناك تراخٍ من قبل المواطنين في تطبيق الإجراءات الاحترازية .


وتابع وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية ، أن المواطنين بدأوا يستهينون بفيروس كورونا ، بالإضافة إلى قلة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ، مضيفًا أن بروتوكول العلاج أصبح متاحا، مما أدى لخروج المواطنين عن البروتوكول المتاح من وزارة الصحة .


وناشد " عبد الفتاح " ، المواطنين ، بأن من يشعر بأي أعراض حتى ولو كانت بسيطة ، عليه التوجه إلى أقرب منشأة حكومية طبية ، لضمان تناول العلاج المتاح من وزارة الصحة ، الذي أثبت فعاليته ، بالإضافة إلى انضمام هذا المواطن إلى المبادرة الرئاسية لمتابعة العلاج أثناء الحجر المنزلي .

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