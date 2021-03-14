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فن

جدع اللي هيطلع حي.. محمد إمام يروج لمسلسل "النمر"

الأحد 14/مارس/2021 - 11:09 م
محمد إمام
محمد إمام
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محمد بدران
نشر الفنان محمد امام بوستر مسلسله الجديد "النمر" المقرر له عرضه في رمضان 2021، عبر صفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد امام على البوستر الرسمي لمسلسل "النمر"، وعلق قائلًا "توكلنا_على_الله 👆🏼🔥🔥🔥 مسلسل النمر 🔥🔥🔥 على قناة الحياة 🔴 قناة أبو_ظبي 🟣 منصات شاهد وواتش_ات 📲 رمضان_٢٠٢١ إن شاء الله جدع_اللي_هيطلع_حي".

مسلسل "النمر" بطولة الفنان محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.

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