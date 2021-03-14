لبنان.. شجار كبير داخل سوبر ماركت بسبب الزيت المدعوم.. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان مقطع فيديو من داخل سوبر ماركت يبين شجارا كبيرا بين عدد من المواطنين بسبب "الزيت المدعوم".









وتكرر هذا المشهد أكثر من مرة في الآونة الأخيرة في عدد من المتاجر اللبنانية، ويقول بعض النشطاء إن أصحاب المتاجر يتعمدون اخفاء البضائع المدعومة عن الزبائن.









ويظهر في المقطع تدافع وشجار كبير بين عدد من المواطنين اللبنانيين وحالة من الفوضى داخل سوبرماركت بسبب توافد المستهلكين على "الزيت المدعوم".









والأسبوع الماضي، أثار مقطع فيديو يظهر شجارا في محل تجاري بإحدى ضواحي العاصمة اللبنانية بيروت، بسبب عبوة حليب، جدلا واسعا على مواقع التواصل.







