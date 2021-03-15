"اللى مش قادر يحميهم يستقيل" .. جمال الغندور: الحكم أضعف عنصر في كرة القدم

قال الحكم الدولي جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام السابق، إن أسباب تعرض الحكام للاعتداء في مباريات الدرجة الثانية والثالثة بالدوريات الرياضية لكرة القدم، هو أن ما يحمي حكامنا هي اللوائح القوية التي تُطبق، إلا أن هناك قصورا في اللوائح، ويأتي هذا بسبب تخفيض العقوبات دائمًا على الأندية بعد التحرك الغير لائق ضد الحكام والاعتداء عليهم ، معقبًا: "اللى غير قادر على الحفاظ على هيبة الحكام يُقدم استقالته".





وأضاف "الغندور"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الحكم أصبح عنصر ضعيف في اللعبة وهو واقع آليم نعيشه، حيث أن الاعتداء على الحكام في الدوريات المصرية تأتي بصورة غير لائقة، موضحًا أن الحكم معرض لأن يخطئ وهذا مسموح، وهناك وسائل عديدة للاعتراض على الأخطاء ولا يجب أن يتم إهانة الحكم والاعتداء عليه.





وأشار إلى أنه على مسئولي التحكيم في مصر مراجعة اللوائح والقوانين لحماية التحكيم في مصر، موضحًا أن عقوبة الإعتداء على حكم يجب أن تكون الشطب من المنظومة الرياضية، مؤكدًا أن تهاون الحكام سبب في الاعتداء عليهم، حيث إنه ليس هناك موقف جماعي ضد مثل هذه المواقف.