النمنم: الاحتلال العثماني الأسوأ في تاريخ مصر..فيديو

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن العثمانيين إعادوا تقسيم حدود الدولة المصرية، وظل هذا الوضع حتى جاء محمد علي، وأعاد ترسيم الدولة المصرية.

وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، أنه تم اقتطاع جزء من الصعيد وصار يتبع الكيان العثماني، لافتًا إلى أن الدولة في مصر كانت مفككة وغائبة أيام العثمانيين.

وأوضح أن أسوأ احتلال في تاريخ مصر كان الاحتلال العثماني، لأنه كان احتلال بقصد المحو، مشيرا إلى أن سليم الأول سرق الأبواب والشبابيك والمخطوطات وأخذها معه إلى اسطنبول.

ونوه بأن مشروع أحمد عرابي لم يكن معاديا للعثمانيين، لكنه كان يريد تمصير القيادات السياسية، لافتًا إلى أن عرابي فشل واحتلت مصر من قبل الإنجليز.