جمال فرويز: رفع ثقافة المجتمع سلاح للحد من الجرائم الأخلاقية

قال الدكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة، إن الجرائم الأخلاقية "تحرش _ هتك عرض_ اغتصاب" هي اضطرابات موجودة بالمجتمع وليست مستحدثة وانتشارها الزائد يرجع لعدة أسباب أهمها انحدار ثقافة المجتمع مما أثر على سلبا أخلاقياته.





وأوضح "فرويز" في تصريحات لـ "صدى البلد،" أن المضطرب مجرم وليس مريض كما يعتقد الكثير فهو يعي ما فعل ويعزم على فعله، مشيرا إلى أن حالات التحرش الغريبة المنتشرة -مثل تحرش أب بـ ابنه المعاق - وما حدث لطفلة المعادي يرجع لـ عدة دوافع نفسية منها تعويض الشعور بالنقص نتيجة عدم المقدرة مع التواصل مع أقرانه بالإضافة إلى أسباب عضوية ترجع إلى اضطرابات في المخ أدت إلى خلل وظيفي.





واختتم أستاذ الطب النفسي حديثه قائلا: أن التصدي لمثل هذه الجرائم اللاأخلاقية يبدأ برفع ثقافة المجتمع لتقليل هذه الظاهرة وإخضاع الشخص للمعالجة النفسية والعلاج السلوكي المعرفي والدوائي.





وشهد المجتمع عدة جرائم مثيرة خلال الأيام الماضية منها واقعة التحرش بطفلة المعادي ومقتل سيدة في السلام نتيجة الشك في سلوكها وغيرها من وقائع غير أخلاقية.