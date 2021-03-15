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النمنم يناشد محافظ القاهرة لتغيير اسم شارع سليم الأول.. فيديو

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:21 ص
شارع سليم الأول
شارع سليم الأول
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داليا أحمد

قال الكاتب حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن المغول بكل ما قاموا به كانوا من صناع الحضارة، واعتنقوا الإسلام، أما العثمانيين فكانوا يريدون تدمير الدولة المصرية.


 وأضاف الكاتب حلمي النمنم، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، أمس الأحد، أن أردوغان يقوم بما كانت تقوم به الدولة العثمانية تجاه الدولة المصرية ولكن بثوب ناعم، مشيرًا إلى أن الإسلام السياسي في المنطقة العربية يمجد في العثمانيين حتى الآن.


وأوضح أن سليم الأول قتل أكثر من 50 ألف شخص وقت دخوله مصر، وان مشروعه في مصر كان استعماريا، حيث أن العثمانيين كان يريدون محو الدولة المصرية، ونحن إلى اليوم ندفع ثمن الاحتلال العثماني، ولابد أن يعاد قراءة التاريخ باستمرار وكتابته.


وناشد وزير الثقافة الأسبق، محافظ القاهرة أن يعيد النظر في تسمية شارع سليم الأول الذي كان سببا في هدم الدولة المصرية.

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