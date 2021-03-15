ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير: مصر تعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ 3 سنوات

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن خلال السبع سنوات الأخيرة حدث طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول في مصر، معقبا: خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحولت من مرحلة استيراد الغاز الطبيعي إلى الإكتفاء الذاتي.

واسترسل "أبو العلا" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" : كان هناك توسع كبير في الأنشطة الاستكشافية في شرق المتوسط، منها اكتشاف حقل ظهر، منوها إلى أن مصر حققت الإكتفاء الذاتي عن طريق تلك الاستكشافات.

وأكمل: نريد الآن أن نخطو نفس الخطوات من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي، معقبا: لكي يتحقق الإكتفاء الذاتي يتوجب علينا زيادة عمليات الاستكشاف والبحث والإنتاج الخاصة بالزيت الخام.

مشدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والعمل على جذب الاستثمارات داخل مجال البترول، منوها إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر انخفض.


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

متحدث البترول: تحقيق الاكتفاء الذاتي هدف مصر من الغاز الطبيعي وليس التصدير

طارق الملا للنواب: 27% مساهمة البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي

وزير البترول أمام النواب: مصر الـ 13 عالميا في إنتاج الغاز.. وفرنا 35 مليار جنيه من واردات السولار.. ومجال البحث والتنقيب تلقى اهتماما كبيرا

بلومبرج: مصر تتحول لمركز تصدير الغاز المسال إلى أوروبا

البترول: مصر تمتلك البنية الأساسية لتصدير الغاز المسال

بالإنفوجراف.. تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار عام 2023

ترشيحاتنا

أختي منتحرتش.. شقيق قتيلة السلام يكشف تفاصيل جديدة حول الواقعة

عمرو أديب يفتح النار على رمضان: «مادام أنت نمبر وان يبقى لازم تكون قد المسئولية».. فيديو

أنا راضي.. محمد الشرنوبي: مراتي حرة فى كل حاجة تعملها.. فيديو

ليه نبهدله كدا.. تعليق أحمد موسى على صورة لشخص يضع قدميه على كرسي بأحد القطارات

طبيب منتخب تونس : الأهلي وراء إصابة علي معلول

متى صيام النصف من شعبان 2021 ؟.. تعرف عليه ولا تفوت فضله العظيم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته