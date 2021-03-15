خبير: مصر تعمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ 3 سنوات

قال رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، إن خلال السبع سنوات الأخيرة حدث طفرة غير مسبوقة في قطاع البترول في مصر، معقبا: خلال الثلاث سنوات الأخيرة تحولت من مرحلة استيراد الغاز الطبيعي إلى الإكتفاء الذاتي.



واسترسل "أبو العلا" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" : كان هناك توسع كبير في الأنشطة الاستكشافية في شرق المتوسط، منها اكتشاف حقل ظهر، منوها إلى أن مصر حققت الإكتفاء الذاتي عن طريق تلك الاستكشافات.



وأكمل: نريد الآن أن نخطو نفس الخطوات من أجل تحقيق الإكتفاء الذاتي، معقبا: لكي يتحقق الإكتفاء الذاتي يتوجب علينا زيادة عمليات الاستكشاف والبحث والإنتاج الخاصة بالزيت الخام.



مشدد على ضرورة تنويع مصادر الطاقة والعمل على جذب الاستثمارات داخل مجال البترول، منوها إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي في مصر انخفض.





