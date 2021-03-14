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رياضة

سيراميكا كليوباترا يبدأ معسكره في السويس استعدادا لمواجهة وادي دجلة

الأحد 14/مارس/2021 - 11:27 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكره المغلق في محافظة السويس، استعدادا لمواجهة وادي دجلة، المقرر لها الخامسة مساء بعد غد الثلاثاء على ملعب السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر للدوري.

وخاض الفريق مرانه مساء اليوم على الملعب الذي يستضيف اللقاء، وبدأ التدريب بمحاضرة فيديو من هيثم شعبان المدير الفني للفريق مع اللاعبين، شرح خلالها بعض التعليمات الفنية.

وخاض اللاعبون فقرة الإحماء تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، ثم تقسيمة قوية بعد توزيع اللاعبين إلى فريقين، شهدت بعض الجمل الفنية والتكتيكية.

وخاص لاعبو الخط الهجومي مرانا خاصًا تحت إشراف هيثم شعبان، على كيفية إنهاء الهجمات واستغلال أنصاف الفرص التي تتاح في المباريات.
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