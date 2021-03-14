ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بعد فيديو لعبه الكرة بقدم واحدة.. مفاجأة من وزير "الشباب" للطفل عُمر

الأحد 14/مارس/2021 - 11:27 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي يلتقي يوم الأربعاء المقبل الطفل عمر الذي هز السوشيال ميديا وهو يلعب كرة القدم بقدم واحدة.

وقال فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن :"الوزير سليتقي الطفل عمر، وهيقعد معاه يوم الأربعاء، وهينفذ له كل طلباته".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن للوزارة أدور هامة وفي مقدمتها دور مجتمعي ويعد الأهم بالنسبة للوزارة، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة يهتم بشكل كبير بالدور الاجتماعي.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تتحرك في جميع الاتجاهات من أجل تطوير الحركة الشبابية.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

2 مليار جنيه لتطوير المنشآت الرياضية.. الشباب: سجلنا إنجازا تاريخيا بتنظيم كأس العالم لـ اليد

الشباب والرياضة تكشف تفاصيل وفاة ناشئ السكة الحديد خلال مباراة أبناء قنا

الرياضة: تطوير 4333 مركز شباب وتحويلها لمراكز اجتماعية وثقافية.. فيديو

متحدث الشباب والرياضة: مبادرة "منتجك دخلك" هدفها توفير فرص عمل للشباب ..فيديو

الشباب والرياضة: بطولات عالمية ستقام على أرض مصر قريبًا

السيسي يوجه بإنشاء وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية

ترشيحاتنا

رئيس الزمالك السابق يكشف موقفه من خوض انتخابات النادي المقبلة

بسبب سلوكه على متن الطائرة.. مسافر مهدد بالسجن 20 عامًا وغرامة 250 ألف دولار

شاهد | تحذيرات من الصحة بسبب زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة

بتهمة التحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على 4 مواطنين

الكويت.. أول تعليق من الفنان طلال سام المتهم بتحريض الأطفال على الانتحار

بعد وصلة رقص لايف.. إطلالات تضع كنزى عمرو دياب فى مأزق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته