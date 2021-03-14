بعد فيديو لعبه الكرة بقدم واحدة.. مفاجأة من وزير "الشباب" للطفل عُمر

كشف الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي يلتقي يوم الأربعاء المقبل الطفل عمر الذي هز السوشيال ميديا وهو يلعب كرة القدم بقدم واحدة.





وقال فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، إن :"الوزير سليتقي الطفل عمر، وهيقعد معاه يوم الأربعاء، وهينفذ له كل طلباته".





وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، أن للوزارة أدور هامة وفي مقدمتها دور مجتمعي ويعد الأهم بالنسبة للوزارة، مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة يهتم بشكل كبير بالدور الاجتماعي.





وفي السياق نفسه أشار الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تتحرك في جميع الاتجاهات من أجل تطوير الحركة الشبابية.