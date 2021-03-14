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رياضة

سر عودة كارتيرون لقيادة الزمالك

الأحد 14/مارس/2021 - 11:33 م
كارتيرون
كارتيرون
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منتصر الرفاعي - ملك موسى عن
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن كلمة السر في رجوع كارتيرون هو محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، الذي ابدي دعمه الكبير للنادي الأبيض .

واضاف المصدر أن مسؤولي القلعه البيضاء عند التواصل مع القاسم ابدي مساعدته للنادي ، وهو ما أغضب جمهور نادي التعاون السعودي .

وفجر المصدر مفاجأة أن  محمد القاسم رئيس التعاون السعودي السابق، من أجل مصالحة جمهور ناديه حرص على  مساهمته للفريق والوقوف بجانبه في الفترة الأخيرة وتكفل بمعسكر نادي التعاون وهذا كنوع من الدعم للنادي ومصالحة الجماهير.

ويعد محمد القاسم هو العامل الأساسي في عودة كارتيرون مرة أخرى للزمالك في الفترة الحالية بدلًا من البرتغالي جايمي باتشيكو.

وكان القاسم هو من تعاقد مع كارتيرون الموسم الماضي من الزمالك، ودفع الشرط الجزائي في عقده.
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