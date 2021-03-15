راجل صحته كويسة.. محمد الباز يعلق على فيديو سقوط عمرو دياب.. فيديو

علق الإعلامي محمد الباز على تعليقات السوشيال ميديا على فيديو سقوط المطرب عمرو دياب، قائلا: بعد الواقعة عمرو دياب قام وقف وكمل الأغنية وقال عادي مفيش حاجة..هو راجل صحته كويسة".



وأكمل "الباز" خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، بعد ما الفيديو انتشر الناس على السوشيال ميديا طلعوا بتريند عن أن اللي حصل دا حق دينا الشربيني، معقبا: بيقولوا أن دعوة دينا الشربيني مستجابة".



واستنكر الباز هذه التريندات قائلا:"إحنا شاغلين بالنا بالناس دي ليه..الناس قاعدة مركزة كدا ليه؟".