9 إرشادات لارتداء الكمامة في زمن كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 9 ارشادات، لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، وخاصة في زمن كورونا.
أوضحت وزارة الصحة الارشادات
الـ"9" كالتالي:
- حافظ على غسل الأيدي لمدة
لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.
- لا تعيد استخدام الكمامة
ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.
- تخلص من الكمامة بعد استخدامها
في سلة مهملات مغلقة.
- لا ترتدى كمامة مبللة أو
ممزقة أو فضفاضة.
- انزع الكمامة من خلف الأذنين
أو الرأس.
- لا ترتدى الكمامة على منطقة
الذقن فقط.
- احرص على عدم لمس الجهة
الأمامية من الكمامة.
- لا تنزع الكمامة للتحدث
مع الآخرين.
- تأكد من أن الكمامة تغطى
الأنف والفم جيدا.