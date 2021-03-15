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أخبار البلد

9 إرشادات لارتداء الكمامة في زمن كورونا

الإثنين 15/مارس/2021 - 01:07 ص
صدى البلد
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محمد غالي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، 9 ارشادات، لارتداء الكمامة بطريقة آمنة، وخاصة في زمن كورونا.

أوضحت وزارة الصحة الارشادات الـ"9" كالتالي:

 

- حافظ على غسل الأيدي لمدة لا تقل عن 20 ثانية قبل وبعد ارتداء الكمامة.

 

لا تعيد استخدام الكمامة ذات الاستعمال الواحد مرة أخرى.

 

- تخلص من الكمامة بعد استخدامها في سلة مهملات مغلقة.

 

- لا ترتدى كمامة مبللة أو ممزقة أو فضفاضة.

 

- انزع الكمامة من خلف الأذنين أو الرأس.

 

- لا ترتدى الكمامة على منطقة الذقن فقط.

 

- احرص على عدم لمس الجهة الأمامية من الكمامة.

 

- لا تنزع الكمامة للتحدث مع الآخرين.

 

- تأكد من أن الكمامة تغطى الأنف والفم جيدا.

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