المنظمات المشبوهة تحكم الدولي لحقوق الإنسان.. حقوقيون: بعض الدول تسعى لتقليص دور مصر الإقليمي والدولي.. وتسند على شركات عند إعداد تقاريرها عن الأوضاع في مصر.. وتتجاهل الحق في العيش والحياة

أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام لما تضمنه بيان قدمته سفيرة فنلندا نيابة عن 31 دولة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الجمعة، حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحمل مزاعم وادعاءات.



وذكرت وزارة الخارجية، أن البيان المشترك تضمن أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، مؤكدةً على شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وشددت وزارة الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مُطالِبةً هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد.

كما أكدت على أنه من المرفوض أيضًا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان فى كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية.

كما أعادت وزارة الخارجية التأكيد مجددًا على أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّمًا أو حكمًا في هذا الشأن.





ويرى عدد من الحقوقيين والنشطاء والمهتمين بمجال حقوق الإنسان، أن بيان المجلس الدولي به تحامل على مصر وادعاءات ويعتمد على تقارير مغلوطة تصدرها منظمات مشبوهة، فيما قلل آخرون من قيمة البيان قائلين إنه مجرد "منبه" ولا يدين مصر في شيء.





مصر كبيرة عشان كده العين عليها

قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، إن البيان الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر هو بيان " منبه وليس يدين" على حد وصفه، ولا يطلب شيئا من الحكومة المصرية، مؤكدا أن هذا الاهتمام بمصر يوضح قيمة الدولة المصرية وأهميتها بالنسبة لدول العالم معقبا "مصر كبيرة عشان كده العين عليها".

وأضاف "شكر" في تصريحات لـ "صدى البلد"، قائلا لا بد أن يكون الرد المصرى رد موضوعي على كل ما جاء في بيان الأمم المتحدة وليس مسترسل مثل البيان الذى أصدرته وزارة الخارجية، متابعا: يجب أن يوضح الرد كل النقاط التي عليها الخلاف والتي ترفضها مصر بالدلائل والحقائق.

ولفت "شكر" إلى أن مصر ناقشت من قبل أوضاع حقوق الإنسان بها أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وكان ردا على توصية تقدمت بها 300 دولة، حيث طلبت مصر مهلة ثلاثة أشهر لدراسة التوصية المقدمة ثم طلبت عقد المجلس.

وأكمل: الرد المصري على هذه التوصية جاء برفض 50 توصية وقبول 250 توصية وتعهدت بتقنين هذه التوصيات، وكان الرفض المصري على الـ 50 توصية بسبب إما أنها معارضة للعادات والتقاليد المصرية ومخالفة للشريعة الإسلامية وإما أنها متواجدة بالفعل في القوانين المصرية.





مسيس

قال رئيس المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، المستشار محمد عبد النعيم، إن البيان الصادر عن مجموعة من الدول الاعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان بشأن وضع حقوق الإنسان في مصر يأخذ شكلا سياسيا وليس حقوقيا، مؤكدا أن البيان تم الاستناد فيه على بعض التقارير المغلوطة و"المزعومة" التي قدمتها منظمات تدعمها جماعات إرهابية تعمل ضد الوطن.

وأضاف عبد النعيم في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن ملف حقوق الإنسان هو ملف اقتصادي واجتماعي في المقام الأول وليس سياسي، وأن هذا البيان يعتبر تدخلا سافرا في الشأن المصري وتم الرد عليه من قبل المندوب السوري الدائم في جنيف وبعض الجهات المختصة بحقوق الإنسان في مصر وتم رفع كافة التقارير والمعلومات عن الوضع الحقوقي التي تثبت عكس ما جاء في تقرير الأمم المتحدة.

ولفت "عبد النعيم" إلى أن هناك 97 دولة اعترضت على البيان وأكدوا دعمهم للموقف المصري الداعم لحقوق الإنسان ورفضوا تأييد الـ 30 دولة الأخرى للبيان، مثمنين جهود الدولة المصرية في التعامل مع ملف حقوق الإنسان والتنمية التي تشهدها البلاد ورفع مستوى معيشة المواطن وأن هذه هي حقوق الإنسان الواجب توافرها.

وأكد عبد النعيم، أن مصر تلعب دورا محوريا ومهما في منطقة الشرق الأوسط التي تعج بالخلافات والصراعات، مشيرا إلى أن ابعاد مصر عن القيام بواجبها ودورها السبب الرئيسي في صدور هذا البيان في الوقت الحالي، معقبا: "يعملون بكل جهد لتقليص دور مصر الإقليمي والدولي وتنازلها عن مواقفها وثوابتها إزاء بعض القضايا التاريخية بالمنطقة".

واتهم "عبد النعيم" المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بالتباطؤ والتخاذل في آداء مهامه وإصدار تقارير بها معلومات صحيحة وواقعية عن حالة حقوق الإنسان في مصر تفضح زيف المعلومات المغلوطة التي تصدرها المنظمات المدعومة من قبل الإرهابيين، قائلا: لا يوجد تقارير تصدر بشكل منتظم ومستمر لتكون فعل استباقي لمثل هذه التقارير الصادرة عن المنظمات الغربية "ولنكون فعل لا ردة فعل".





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