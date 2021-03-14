ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

قنبلة إعلان محمد رمضان تفجر السوشيال ميديا .. القصة الكاملة من تهديد الضحية إلى لوم الإعلام

الأحد 14/مارس/2021 - 11:54 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد البهى

على مدار الساعات الماضية كانت اصابة الفنان الشاب عمر يوسف ابن الفنانة لبنى ونس ، اثناء تصويره أعلان جديد يشارك فيه الفنان محمد رمضان هى حديث الساعة ، و تعرض الفنان الشاب الى اصابات خطيرة ، بالإضافة محمد رمضان ذاته ، وفى السطور التالية نرصد تفاصيل الأزمة  وتطوراتها .

  لبنى ونس : أبنى تعرض لتهديد غير مباشر ولا الؤم "رمضان 


محمد رمضان: الإعلام تجاهل اصابتى

فى البداية أكدت الفنانة لبنى ونس والدة الفنان الشاب عمر يوسف الذى تعرض لحادث أثناء تصويره إعلانا جديدا لاحدى شركات الاتصال خاصا بالفنان محمد رمضان، ان نجلها يتحسن صحيًا الى حد كبير ، مؤكدة انه تعرض لتهديد غير مباشر من الشخص الذى تسبب له فى الإصابة.

وتابعت " ونس " ، ان نجلها بخير وذهب اليوم الى معهد الفنون المسرحية لأداء امتحان ، لانه فى الفرقة الرابعة . 

وأكملت انها لا تلوم  الفنان محمد رمضان ، لانه بطل الاعلان وليس مسؤولا عن سلامة او ما حدث لنجلها ، وإنما عتابها عليه كعتاب أم وزميلة فقط  ، خاصة وان البعض كان يسألها عما إذا كان قد قام بالاتصال بنجلها هاتفيًا للاطمئنان عليه، مؤكدة انه على المستوى المهنى ليس له علاقة بما حدث. 

وأضافت : ان نجلها سوف يعقد جلسة مع المحامى الخاص به للاتفاق على الإجراءات التى سوف يتخذونها خلال الايام القادمة تجاه المتسبب فى ما حدث . 

وعن الدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين  أكدت لنبى ونس انه لم يتركهما لحظة واحدة حيث حرص على متابعة الامر ، وسيتولى معها اتخاذ الاجراءات القانونية


إما محمد رمضان فنشر صورة  جديده له على موقع تبادل الصور انستجرام توضح مدى تأثره بعدما تعرض لحروق في ظهره ، بعد الهجوم الذى تعرض له بسبب عدم سؤاله عن الممثل الشاب  .

 

وكتب رمضان على الصورة :"دي اصابتي البسيطة اللي اعلام بلدي تجاهلها تمامًا ومنهم عمرو اديب اللي فتح عليا النار بتهمة ليس لي دخل بها وهي إصابة يوسف ابن زميلتي وصديقتي لبنى ونس .

واضاف :"ألف حمد لله على سلامتك يا يوسف وشكرًا لكل حبايبي وجمهوري على دعائكم ودعمكم الدائم والحمد لله لم انقطع عن تصوير أعمالي #ثقة_في_الله_نجاح"

 

 

 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نجل ممثلة شهيرة.. معلومات عن يوسف عمر الذي تعرض لانفجار في كواليس إعلان لـ محمد رمضان

لبنى ونس والدة عمر يوسف: هذه آخر تطورات حالة نجلى الصحية ومحمد رمضان لم يتواصل معنا.. خاص

بعد إصابته بجروح خطيرة.. لبنى ونس والدة يوسف عمر ترد بقوة على محمد رمضان

إصابات خطيرة وقنبلة حقيقية .. التفاصيل الكاملة لأزمة محمد رمضان وجروح يوسف عمر

number one أزمات.. الطيار والانفجار والتطبيع أبرز مشاكل محمد رمضان

بعد حرق نجلها في إعلان محمد رمضان.. لبنى ونس: مش هسيب حق ابني

ترشيحاتنا

اتحاد بنوك مصر يكشف عن المستندات المطلوبة للحصول على شقة محدودي الدخل.. فيديو

اعتدنا أن نلقي بذور التفاح فهل هي ضارة أم مفيدة؟

عليك أن تعتذر أولًا.. زعيمة تركية تفتح النار على أردوغان : بسبب مرسي اتخذت موقفا ضد السيسي

البنك المركزي : سداد قروض التمويل العقاري الجديدة على 30 عاما بفائدة 3% بمحفظة 100 مليار جنيه

هل من يعق الأم يكن ذنبه مضاعفا عن الأب؟.. علي جمعة يجيب

مجلس الدولة يكشف شروط تعيين عضوات به.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبًا بـ إعانة مدى الحياة.. عاطل يقاضي والديه بعد محاولة فاشلة لمقاضاة جامعته

تويوتا سوبرا.. وإصدار جديد يحمل اسم أشهر حلبة سباق في إسبانيا

لسبب لا يصدق.. سيدة تستعين بقاتل مأجور للتخلص من والدة طليقها وابنته