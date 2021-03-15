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رياضة

إبراهيم فايق يكشف مؤامرة لإيقاع الأهلي في مباراة فيتا كلوب

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:00 ص
الاهلي وفيتا كلوب
الاهلي وفيتا كلوب
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عمرو ابوبكر
كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مؤامرة يعمل عليها معظم الأندية الإفريقية في البطولات الدولية حال مواجهة الأهلي أو الزمالك. 

وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورتس ٢، إن فريق فيتا كلوب يقوم بمؤامرة بسبب التوقيت الذي سيواجه به النادي الأهلي في عصر اليوم. 

وأضاف فايق أن توقيت العصر في الدول الإفريقية تكون الرطوبة عالية والحرارة مرتفعة للغاية، وذلك يرهق لاعبي الدول المجاورة وهذا ما سيحدث مع الأهلي في المباراة القادمة. 

وتابع: الأهلي فريق قوي ونأمل أن يفوز في المباراة، ولكن كرة القدم اصبحت اكثر من فريقين، ولكن يوجد مؤامرات عديدة للفوز بالمباريات. 

وأشار فايق إلى أن فيتا كلوب واجه سيمبا التنزاني في المباراة السابقة بتوقيت ليلي، ولكن اختار توقيت العصر مع الأهلي لارهاق اللاعبين.

ومن المقرر أن يتدرب الأهلي غدًا على ملعب المباراة حسب لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تمنح الفريق الضيف الحق في التدريب مرتين على ملعب المباراة إذا كانت أرضيته نجيلًا صناعيًّا.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني مناصفة مع فيتا كلوب برصيد أربع نقاط، في المقابل يتصدر سيمبا التنزاني ترتيب المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط أما المريخ فيتواجد في الترتيب الأخير برصيد نقطة واحدة. 
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