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حوادث

بسلاح أبيض.. مصرع أمين شرطة وإصابة شقيقيه في مُشاجرة بسوهاج

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:17 ص
مصرع أمين شرطة وإصابة
مصرع أمين شرطة وإصابة شقيقيه في مُشاجرة بسوهاج
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انغام الجنايني
لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب 2 من أشقائه، مساء أمس الأحد، إثر وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، بسبب خلافات أسرية، في قرية الخزاندرية بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، بوقوع مشاجرة ووجود قتلى ومصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة في قرية الخزندارية دائرة المركز بسبب خلافات عائلية، ونتج عنها مقتل "محمد.ا" أمين شرطة عن طريق طعنه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، فيما أصيب 2 من أشقائه "محمود" و"أحمد" بعدة كدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى طهطا العام.

حرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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