الشرنوبي: رفضت مساعدة والدي في مشواري الفني





وأضاف الشرنوبى خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة "الحياة"، أنه بدأ طريقة بعيد عن والده، معقبا:" كان نفسى أوى أمثل، وأنا عندى 11 سنة مثلت دور محمد عبد الوهاب فى مهرجان القراءة للجميع ورد الجمهور كان جميل".





وأوضح أنه بدء التمثيل فى مسلسل "طائر التمساح معقبا:" محدش شاف المسلسل غيرى وأمى ساعدتنى كتير جدا، لكن كنت رافض أن أبويا فاروق الشرنوبى يساعدنى خالص".





وأشار محمد الشرنوبي، أنه بعد مشاركته فى مسلسل أفراح القبة بدأ الجمهور يعرفه.





وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

قال الفنان محمد الشرنوبى، إنه نشأ فى عائلة فنية أصيلة للغاية، وتربى على المزيكا والفن وحب الحياة والإقبال عليها.