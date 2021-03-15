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أخبار العالم

نشرة أخبار العالم: أسترازينيكا ترد على تقارير عن جلطات دموية لدى متلقي لقاحها.. ونتنياهو يتراجع عن معاقبة الأردن

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:05 ص
اخبار العالم
اخبار العالم
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قسم الخارجي
شهدت الساحة الإقليمية والدولية خلال الساعات الأخيرة، العديد من الأحداث الهامة، وحرص موقع 'صدى البلد' على متابعتها على مدار الساعة ونرصد أبرزها فيما يلي:



أكدت شركة "أسترازينيكا" أنها راجعت حالات ملايين الأشخاص ممن حصلوا على لقاحها المضاد لفيروس كورونا، موضحة أنها لم تسجل أي دليل على زيادة خطر الإصابة بجلطات الدم لدى متلقي اللقاح.



كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، عن إصدار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أوامر بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي أمام الرحلات الجوية المتجهة من وإلى الأردن ردا على تأجيل عمان لطائرة كان من المقرر أن تنقله إلى الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.



شهدت مناطق مختلفة في الأردن، مساء اليوم الأحد، احتجاجات وكسرًا لحظر التجول لليوم الثاني على التوالي، وذلك على خلفية حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى السلط الحكومي، والتي أدت إلى وفاة 9 أشخاص، يوم أمس السبت.



كشف تقرير حديث عن محاولتي تسلل من قبل نفس الشخص إلى منزل الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل في جنوب كاليفورنيا، وذلك بعد نحو أسبوع على مقابلة مثيرة للجدل أعرب خلالها هاري عن مخاوف أمنية على سلامة عائلته.



يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء تعديل وزاري كبير وفي حزب العدالة والتنمية الذي يرأسه في وقت لاحق من شهر مارس الجاري، حسبما ذكرت صحيفة "بيرجون" التركية.



أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك الذي يواجه مزاعم متعددة بالتحرش الجنسي، يخضع الآن لتحقيق مساءلة، حيث نفى حاكم نيويورك الديمقراطي جميع مزاعم سوء السلوك ورفض الاستقالة، وألقى باللوم في الهجمات ضده على "إلغاء الثقافة".



نشر رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر خلالها دول الخليج من المتغيرات الناجمة عن المواجهة الأمريكية مع كل من روسيا والصين، وداعيا إياها لاتخاذ أقصى الاستعدادات.



ألقى الجيش السوداني، اليوم الأحد، القبض على قائد ميليشيا إثيوبية برفقة معاونيه داخل الأراضي السودانية.



قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" إن المجلس العسكري في ميانمار (بورما) قرر فرض الأحكام العرفية في مدينتين، وذكرت أن ما لا يقل عن 18 متظاهرا مناهضا للانقلاب قتلوا يوم الأحد في واحد من أكثر الأيام دموية منذ إعادة ميانمار تحت الحكم العسكري، وحثت مجموعة من النواب المخلوعين المواطنين على "الدفاع عن أنفسهم" خلال "أحلك لحظة" في البلاد.



أعلن الجيش الليبي، اليوم الأحد، عن اعتقال القيادي بتنظيم داعش محمد ميلود محمد.



أطلقت ميليشيا الحوثي في اليمن صاروخا على مدرسة بمنطقة تعز، وهو ما أسفر عن مقتل 15 جنديا يمنيا و3 أطفال، بحسب وكالة "رويترز".



قررت أيرلندا تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، لتنضم إلى مجموعة من الدول الأوروبية اتخذت نفس القرار على خلفية تقارير عن تسبب اللقاح في مضاعفات خطيرة وجلطات دموية.



استقال فرانشيسكو زامبون، العالم الذي تحدث عن سحب منظمة الصحة العالمية لتقرير عن تعامل إيطاليا المبكر مع جائحة فيروس كورونا.
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