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منوعات

حرقها وعماها.. مراهقة سورية تشوه وتفقد بصرها بعد هجوم حبيبها عليها.. تفاصيل

الإثنين 15/مارس/2021 - 06:06 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أصيبت  امرأة  مراهقة بالعمى  وأصبح جسدها مغطى بالحروق من الدرجة الثالثة بعد تعرضها لهجوم بالحمض حارق من قبل  صديقها السابق اثر انفصالها  عنه مؤخرًا.


ووفقًا لصحيفة ديلي ستار، كانت آسيا جواهر، التي احتفلت لتوها بعيد ميلادها الثامن عشر، تغادر منزلها في بيوجلو في إسطنبول عندما تعرضت للهجوم بالحامض في حوالي الساعة 6:30 مساءً 9 مارس.


وأشارت الصحيفة إلى أن المراهقة هي لاجئة من سوريا ويقال إن المهاجم كان صديقها السابق ، إيمري بوزكورت، وهو تركي.


 أخبرت المراهقة المشوهة،  الشرطة أنها انفصلت عنه مؤخرًا وأنه من قام  بالهجوم عليها، حيث إنه سبق أن هددها بالقتل.


وأوضحت الصحيفة أن الضحية  آسيا نقلت إلى المستشفى مصابة بحروق شديدة في وجهها ولم يتبق سوى 15٪ من الرؤية في عين واحدة وتتلقى حاليًا العلاج في مستشفى Kocaeli Derince للتدريب والبحوث في المدينة.


 تُظهر اللقطات المؤلمة وجهها مُغطى بضمادات ثقيلة في سرير المستشفى، حيث ظهرت وهي  تتمكن  من الجلوس في سريرها لكن من الواضح أنها مصابة بجروح خطيرة.


 في البداية لم تعتقل الشرطة الرجل الذي قالت إنه مسؤول عن الهجوم ، وظل طليقا رغم إصاباتها الواضحة.


ولكن بعد  افتقار عدم واضح  النية لاعتقال الماهم، حدثت  احتجاجات واسعة النطاق عبر الإنترنت من خلال هاشتاج# EmreBozkurtTutuklansın على تويتر، ليتم بعد ذلك القبض على المتهم خلال الأسبوع الماضي.

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