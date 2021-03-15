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رياضة

سام مرسي : البدري لم يتواصل معي وأتمنى الانضمام للمنتخب

الإثنين 15/مارس/2021 - 03:22 ص
سام مرسي
سام مرسي
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حسن العمدة
أكد سام مرسي اللاعب المصري المحترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي، أن فريقه لديه فرصة في التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز والفريق يضم لاعبين مميزين.

وقال سام في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد إلى أنه يتمنى أن يعود ويجان أتليتك من جديد وتتحسن أوضاعه بعد الأزمة التي حدثت له في الفترة الماضية. 

وأضاف أنه يتمنى العودة للمنتخب من جديد خلال الفترة المقبلة مؤكدا أنه لم يتواصل معه الجهاز الفني بقيادة البدري في الفترة الأخيرة.

وأتم أنه كان شعورا رائعا أن يتم استدعائه لمنتخب مصر وارتداء قميص الفريق القومي.

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