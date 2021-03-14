وصفة زيت اللوز لتبييض الوجه

وصفة لتبيض الوجه ومن المجربات زيت اللوز لتبييض الوجه.





المكونات :





- ملعقة من لبن البودر





- ملعقة من العسل





- ملعقة من زيت اللوز





- ملعقة عصير ليمون





طريقة عمل وصفة تبييض الوجه





قومى بخلط بودرة اللبن مع زيت اللوز ثم اضيفى العسل وعصير الليمون، قلبى الخليط جيدا وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة واشطفيه بالماء الفاتر.





وصفة الشوفان لتبييض الوجه





مكونات وصفة تبييض الوجه:





ربع كوب من دقيق الشوفان





2 ملعقة كبيرة من اللبن الرايب

عصير طماطم





طريقة عمل وصفة تبييض الوجه





قومى بخلط دقيق الشوفان مع اللبن الرايب ثم امزجى عصير الطماطم معهم وضعى الخليط على وجهك لمدة 20 دقيقة ثم يشطف بالماء .

قدمت الدكتورة الصيدلانية ايه صقر؛ عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛