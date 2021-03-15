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سيارات

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور

الإثنين 15/مارس/2021 - 08:01 ص
فولفو تكشف عن النسخة
فولفو تكشف عن النسخة XC60 باطلالة 2022|
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صبري طلبه

استطاعت شركة فولفو العريقة أن تحقق نسبة مبيعات تتعدى المليون نسخة من السيارة الشهيرة XC60، التي بدأ رحلتها من عام 2009 لتستمر داخل الأسواق العالمية عبر 13 عامًا، وتعتبر فولفو XC60 واحدة من السيارات التي تنتمي إلى فئة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام.

 

وفازت السيارة XC60 بجائزة أفضل سيارة في العالم عام 2018، بينما شكلت هذه النسخة نسبة تصل إلى 29 % من مبيعات فولفو في العالم الماضي، وتأتي هذه النسخة باطلالة عام 2022 بعدة ترقيات جديدة.


تتوفر السيارة بعدة خيارات من المحركات، بينما تعتمد على منظومة الجر الأمامي بصورة قياسية، و يمكن الاعتماد عليها بمنظومة الدفع الكلي للعجلات كـ خيار إضافي.

وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2000 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 250 حصان، مما يجعلها تتسارع من النقطة 0 حتى تصل لسرعة 100 كم، خلال فترة زمنية قدرها 6.4 ثانية. 

كما تأتي بقوة احصنة اضافية تبلغ قدرها 316 حصان، للفئة T6 و التي تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات أيضًا و بفس السعة، بينما تأتي فئة المحرك T8 بقوة كهربائية بإجمالي قوة قدرها 400 حصان، و تزيد عبر النسخة Polestar Engineered لـ 415 حصان.

وتحتوي السيارة على شاشة لعرض الوسائط المتعددة تدعم التطبيقات الذكية، وخرائط جوجل، بالاضافة إلى حزمة من وسائل الرفاهية، ومقود حركة متعدد المهام، و حزمة من وسائل الأمن والسلامة، مثل أنظمة الفرامل ذاتية التوقف، و مستشعرات الحركة، وأنظمة المساعدة لتعزيز قدرات السيارة على الطريق، إلى جانب مصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، وعجلات رياضية و فتحة سقف بانوراما.

فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور
فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور
فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور
فولفو تكشف النسخة XC60 بإطلالة 2022| صور
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