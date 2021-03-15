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فن

ريهام سعيد: حلقات صبايا الخير المقبلة مليئة بالمفاجآت

الإثنين 15/مارس/2021 - 02:31 ص
ريهام سعيد
ريهام سعيد
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خالد صواف
أعربت الاعلاميه ريهام سعيد عن سعادتها بالنجاح الكبير الذي حققه برنامج صبايا الخير في الفترة الأخيرة .

وقالت  في تصريح لـ صدى البلد: "الحمد لله البرنامج يسير بخطوات ثابته وكل حلقه يزداد نسبة مشاهدته عن ما قبلها.. والحلقات القادمه ستحمل مفاجات عديدة".

وكتبت ريهام على صفحتها  بموقع تبادل الصور انستجرام ": "صبايا الخير يستمر فى تحطيم الأرقام القياسية فى المشاهدات ويكسر ٤٠ مليون مشاهدة على الفيس بوك فى حلقات الاسبوع الماضي".

ووصلت مشاهدات حلقات صبايا الخير في الأسبوع الماضي إلى ما يقرب من ٤٠ مليون مشاهده  .

وأثارت حلقه ريهام سعيد مع الطفله بسنت جدلا على السوشيال ميديا .. وجاءت ردود الأفعال إيجابيه .

يذكر أن برنامج صبايا الخير يذاع يومي الاثنين والثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع على قناة النهار في التاسعه والنصف مساء.
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