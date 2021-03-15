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رياضة

سام مرسي: مفاوضات بيراميدز معي شائعة.. واللغة ليست سبب استبعادي من المنتخب

الإثنين 15/مارس/2021 - 12:10 ص
سام مرسي
سام مرسي
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حسن العمدة
أكد سام مرسي اللاعب المصري المحترف في صفوف ميدلسبره الإنجليزي، أنه لا يعتقد أن اختلاف اللغة سبب ابتعاده عن منتخب مصر لأن لغة كرة القدم موجودة في العالم كله.

وقال سام مرسي في تصريحاته لبرنامج الماتش عبر فضائية صدى البلد، إنه يحاول متابعة الكرة المصرية وشاهدت لقاء الأهلي مع بايرن ميونخ وكانت مباراة كبيرة. 

وتابع أنه يتواصل مع اللاعبين المصريين المحترفين في إنجلترا بشكل مستمر سواء محمد صلاح أو محمود تريزجيه أو محمد النني.

وأضاف أنه لم يمتلك عروض رسمية من الدوري المصري خلال الفترة الماضية وآخر عرض كان من بيراميدز واتضح بعد ذلك أنها شائعات.
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