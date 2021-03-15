نابولي ينتزع فوزا صعبا من ميلان ويبعده عن صدارة الدوري الإيطالي

حسم نابولي قمة الأسبوع الـ 27 من الدوري الإيطالي، لصالحه بعدما تفوق على ميلان بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت مساء الأحد، على ملعب سان سيرو.









وتوقف رصيد ميلان عند النقطة 56 في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد نابولي للنقطة 50 في المركز الخامس.









وشكل لياو مهاجم ميلان خطورة على مرمى نابولي ولكن لم تترجم فرصه لأهداف، فيما حاول نابولي تشكيل خطورة على مرمى الوصيف لكن دون تسجيل أيضا، ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي.









وفي الشوط الثاني افتتح ماتيو بوليتانو التسجيل لصالح نابولي في الدقيقة 49.









وحاول ميلان إدراك التعادل لكن دفاعات نابولي كانت له بالمرصاد، ليخرج فريق الجنوب منتصرا بالمواجهة.