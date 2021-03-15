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توك شو

محمد الشرنوبي: أنا مش مغرور بس بتكسف

الإثنين 15/مارس/2021 - 04:10 ص
صدى البلد
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أسامة علي
قال الفنان محمد الشرنوبى عن الانطباع الخاطئ الذي يأخذه البعض عنه.

وأضاف الشرنوبى خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة "الحياة"، البعض يعتقد أنني مغرور، لكن الحقيقة غير ذلك، معقبا:" ببقى مكسوف مش مغرور". 

وتابع الشرنوبى قائلا: "بكون مكسوف وخايف وركبي بتخبط أما أطلع المسرح".

وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي. 

وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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