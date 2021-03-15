محمد الشرنوبي: أنا مش مغرور بس بتكسف

وأضاف الشرنوبى خلال حواره ببرنامج "يوم ليك" المذاع عبر قناة "الحياة"، البعض يعتقد أنني مغرور، لكن الحقيقة غير ذلك، معقبا:" ببقى مكسوف مش مغرور".

وشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع كل من الفنانة مي عمر، وأوحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.





وطرح الفنان محمد الشرنوبي، أغنية جديدة بعنوان "رحلة واحدة" وذلك ضمن حملة (مودة) لوزارة التضامن الاجتماعي برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.